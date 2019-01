Jorge Campos despide a su maestro Pablo Larios.

Jorge Campos es reconocido como uno de los mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, pero es sabido que el originario de Acapulco siempre mostró la admiración por Pablo Larios Iwasaki. Por lo que al conocerse la noticia de su fallecimiento, el ‘Brody’ mandó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo”, fueron palabras de Campos a través de la cuenta de Twitter de Martinoli.

Jorge Campos: "Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo." pic.twitter.com/NLj8ByFZvv — Christian Martinoli (@martinolimx) 31 de enero de 2019

Cada que Jorge Campos podía o era cuestionado sobre su admiración a los arqueros, saltaba siempre el nombre del originario de Zacatepec, Pablo Larios; agradeciendo siempre sus enseñanzas bajo los tres postes.

"Pablo Larios, mi ídolo, el mejor de todos", mencionó.