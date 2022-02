Jorge Campos ¿Por qué no asistió al homenaje que le preparó Pumas en CU? Foto: Twitter @90sfootball

Como sabes Jorge Campos es uno de los guardametas más famosos de México, y se le considera toda una leyenda del fútbol, de ahí que Pumas, el club con el que debutó por primera vez en este deporte le había preparado un homenaje en CU, pero de forma inesperada les canceló ¿qué le pasó y para cuándo se pospone la ceremonia?

Anteriormente te contamos cuándo FIFA 22 lo incluyó en los Héroes de FUT; sin embargo, ahora te diremos la posible fecha en que el Club Universidad Nacional le podría rendir honores.

Jorge Campos dejó plantados a los Pumas en CU

Jorge. Foto: unanimodeportes.com

La afición de los Auriazules tenía planes de rendir homenaje al ex portero en Ciudad Universitaria (CU), justo en el Clásico Capitalino, Pumas vs América, pero tuvo que suspenderse de último minuto, ya que el futbolista tuvo otro compromiso y ya no pudo llegar al Estadio Olímpico Universitario.

Se sabe que incluso uno de los fans llevó el famoso uniforme multicolor con el que Jorge se hizo famoso y que los grupos de animación ya estaban preparados para felicitarlo en grande, pero ante su ausencia decidieron cancelar el homenaje y ahora pretenden esperar a que llegue otro partido relevante donde puedan hacerlo.

Algunos creen que el homenaje a Campos podría ser cuando los Universitarios enfrenten al Cruz Azul, con quien tendrán un duelo el próximo 12 de marzo de 2022, o también podría ser cuando el 16 de marzo enfrenten el partido de ida con el New England Revolution en los cuartos de final de la Concachampions.

¿Por qué le dicen inmortal a Campos?

Campos. Foto: mediotiempo.com

Porque ingresó al Salón de la Fama en la generación de 2011, donde su historia en el fútbol quedó inmortalizada, dicha situación fue aprovechada por Cristian Martinoli, quien se basó en ella para ponerle el apodo.

