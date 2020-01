João Félix jugador del Atlético de Madrid: 'Fui al baño a llorar'

El Atlético de Madrid pagó 126 millones de euros por João Félix. El mejor jugador joven de Europa aún no ha encontrado su suerte en el equipo y ya está pensando en regresar a Lisboa.

João Félix es uno de los mayores talentos futbolísticos de Europa; el verano pasado hubo una competencia para los portugueses, que finalmente ganó el Atlético de Madrid. Los españoles pagaron 126 millones de euros al Benfica Lisboa por el joven de 20 años. Pero Félix, aún no ha encontrado su suerte en el Atlético.

"Ahora me doy cuenta de lo feliz que estaba en el Benfica", dijo con seriedad en una entrevista con "BenficaPlay" y ya está hablando de un posible regreso. "Mi plan es regresar algún día y dejar mi huella", dijo el jugador ofensivo, que está vinculado al Atlético hasta 2026 y tiene dos goles en 15 partidos de liga esta temporada.

Félix solo había hecho su debut profesional en el Benfica en 2018, hizo 43 apariciones competitivas en su primera temporada y marcó 20 goles. En su tierra natal, ha sido considerado el sucesor de Cristiano Ronaldo, en el fútbol portugués. "Celebré con arrogancia" esta presión pesó mucho sobre el atacante, incluso en los tiempos del Benfica.

El partido de la Europa League contra el Eintracht Frankfurt en abril pasado fue una experiencia especial. Lisboa ganó 4-1, Félix anotó un hat trick. “Después del tercer gol, comencé a llorar. Me quitó toda la presión ”, dijo ahora.

“Dos días antes había escuchado comentarios en el vestuario que no me gustaban. Fui al baño a llorar. Pero después de obtener el hat trick, me liberó, lo di todo ".