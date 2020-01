João Félix "el jugador portugués más valioso"

João Félix es el jugador de fútbol portugués más valioso, según un estudio del Observatorio de Fútbol (CIES), en una lista donde el más citado es el delantero francés Kylian Mbappé, del PSG. El ex jugador del Benfica ocupa el puesto 18 en este ranking de los más valiosos. En comparación con el comienzo de los datos de 2019, Mbappé de Paris Saint-Germain aumentó de 218.5 a 265.2 millones de euros en valor de mercado, y ahora es seguido por Raheem Sterling, con 223.7, y Mohammed Salah, con 175.1.

En comparación con 2019, CIES, que en su análisis toma en cuenta el desempeño, resultados, edad, posición o liga del club y del país en el que compiten, entre otros, ya no tiene a Harry Kane 150.5) y Neymar (19, 100.4) en el top 3.

El internacional brasileño sigue inmediatamente a João Félix, transferido esta temporada del Benfica al Atlético de Madrid por 126 millones de euros, quien, en el puesto 18, se convirtió en el mejor portugués, con un precio de 100,6 ME. . João Félix venció a Bernardo Silva como el mejor portugués, con el jugador del Manchester City cayendo del 16 al 22, de 133,2 millones de euros a 99,6.

En el ranking, que evalúa solo a los jugadores de los cinco campeonatos principales (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia), continúa Cristiano Ronaldo, quien, con 34 años, tiene un valor de mercado en descenso, con 80.3 ME (49. º), muy por debajo del 127.2 ME de 2019, y aparece en la posición 49 de este ranking.

En la lista, que cuenta con 166 jugadores, hasta un valor de 50 millones de euros, también están Diogo Jota (62 ME) y Rúben Neves (59.2 ME), ambos de Wolverhampton, y Gonçalo Guedes (58.6 ME), de Valencia En cada una de las cinco ligas hay al menos dos jugadores listados por encima de 100 ME, con Inglaterra representando 11 de los 20 en la tabla, mientras que en España hay tres, Lionel Messi (125.5 ME), Griezmann (123.6 ME) ) y Felix (100,6 ME).

