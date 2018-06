Jonathan y Giovani buscan vencer al país de su padre.

El corazón de la familia Dos Santos estará dividido el próximo lunes, cuando la Selección Mexicana enfrente al conjunto de Brasil, el país de Zizinho, el padre de Giovani y Jonathan.

Jonathan y Giovani buscan ganarle a Brasil.

Geraldo Francisco dos Santos Javier nació el 11 de junio de 1962, en Timbaúba, Pernambuco, Brasil. Pese a permanecer por algún tiempo en el Sao Paulo, emigró muy joven al futbol mexicano, en donde el América lo acogió cuando todavía no cumplía 20 años.

Posteriormente, se encargó de formar una familia en suelo mexicano que incluyó a tres hijos, Eder, Giovani y Jonathan.

Zizinho llegó a jugar al América.

Jonathan y Giovani buscarán ganar a Brasil

Giovani y Jonathan se encuentran concentrados con la Selección Mexicana en Rusia, en donde estarán enfrentando el próximo lunes a Brasil en partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo y buscan cumplir el sueño de jugar juntos en la justa veraniega.

Jonathan y Giovani buscarán ganar a Brasil.

De los hermanos Dos Santos, Jonathan nunca ha enfrentado a la Selección de Brasil, pero Giovani jugó en la victoria del Tri sub 17 en al triunfo en Perú 2005, de igual manera jugó en el encuentro en pasado Mundial en el que terminaron igualando a cero goles con una gran actuación de Memo Ochoa y aunque no tuvo acción el día que México venció a Brasil por la medalla olímpica no tuvo participación en dicho encuentro; pero formó parte del equipo que se llevó el Oro en Londres 2012.

Ahora, Giovani y Jonathan intentarán vencer a los brasileños el próximo lunes en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Rusia 2018.