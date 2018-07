Jonathan dos Santos pide a Miguel "Piojo" Herrera para la Selección Mexicana

El menor de los hermanos dos Santos, Jonathan manifestó el gran afecto que siente por Miguel “Piojo” Herrera y tuvo atrevimiento de mencionar que le gustaría que el ahora timonel americanista volviera al banquillo de la Selección Mexicana.

Luego de la negativa de renovación del colombiano Juan Carlos Osorio y el rechazo de Ricardo “Tuca” Ferreti, la FMF se encuentra en búsqueda de entrenador para la Selección Mexicana y el mediocampista Jionathan dos Santos de 28 años de edad dio su opinión al respecto sobre el futuro del entrenador del combinado azteca.

"El entrenador que venga, bienvenido sea. Lo más importante es que elijan bien al entrenador, que esté comprometido con la Selección. Ha habido muchos nombres. En especial siempre le he tenido mucho cariño a Miguel Herrera. Lo he tenido como entrenador, es un grandísimo entrenador, pero no sé, no te puedo decir quién vaya a ser el entrenador", comentó Dos Santos en el marco del Juego de Estrellas de la MLS.

Jonathan dos Santos a favor del “Piojo” Herrera para la Selección Mexicana

Varios son los nombres de los entrenadores que se han barajeado para llegar al banquillo de la Selección Mexicana y a pesar de las distintas nacionalidades que se manejan para Jonathan dos Santos no importa su nacionalidad.

"No, el que venga tiene que ser... aunque sea de fuera, que se sienta mexicano 100 por ciento, que sienta los colores de la Selección y que nos comande".

La FMF ha manifestado que no quiere acelerar el proceso de la elección del próximo entrenador de la Selección Mexicana, por lo que muy probablemente lo que resta del 2018 sean entrenadores interinos en manera de homenaje que dirijan los amistosos programados y que a inicio del 2019 sea anunciado el entrenador para el proceso de Qatar 2022.