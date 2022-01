Jonathan Soto esquiará por México en Beijing 2022, es ingeniero en robótica

Jonathan Soto es un ingeniero en Robótica que tienen que entremezclar su agenda entre la jornada laboral y algunos viajes de la empresa, con sus incursiones a la nieve, entrenamientos y competencias.

Que ahora resultó en los cuatro años más intensos de su vida, pero para el duranguense, los tiempos de cosechar han comenzado, pues sus múltiples esfuerzos rindieron como fruto su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

“Soy coordinador de proyectos en una empresa que hace maquinaria industrial para el negocio cárnico en Canadá, Estados Unidos y México”.

El famoso deportista mexicano Jonathan Soto ha dicho que cuando le mencionó a sus jefes que buscaba calificar a Juegos Olímpicos de Beijing 2022 de y que solo trabajaría las horas justas para poder entrenar, lo apoyaron mucho, incluso les dijo que el 2022 sería el año más fuerte con viajes y competencias.

El mismo patrocina sus gastos

“Me permitieron trabajar a distancia, eso me facilitó un poco lograr la clasificación. Fueron muy flexibles; además, el corporativo me ayudó con dinero para poder costear la temporada”, comentó Soto Moreno.

También ha destacado que los costos de cuatro años de preparación se elevaron a más de 50 mil dólares que gastó de sus ingresos, el propio Jon; un costo mucho más elevado que pagar vuelos, hospedaje y alimentación para ir de vacaciones a Beijing, China.

Pero al patrocinar con sus propios medios su clasificación, el esquiador olímpico no compromete en cifras, ni marcas, ni ubicaciones el resultado que logre en estos Olímpicos.

“Puedo prometer que voy a darle con todo. Quiero poner a México en lo más alto que se pueda”.

Jonathan Soto dará todo en Beijing 2022

El famoso esquiador ha dicho que estar en los Juegos va a ser una experiencia tan feliz para el: “Se me llenarán los ojos de emoción al ver la bandera de México y voy a hacer la mejor carrera que haya tenido hasta hoy”.

“Sé que me van a criticar y a esas personas les puedo enseñar lo que me ha tomado estar a mi nivel. No me dedico esquiar de tiempo completo como profesional, porque además trabajo, pero trataría de explicar lo que he sacrificado y dado; ojalá la gente pueda entenderlo, sino, pues ya”.

Eso es lo que expresa sonriente Jonathan, quien no viajó a la Ciudad de México para el abanderamiento de la Delegación Nacional que se realizó este martes, en virtud de evitar la posibilidad de contagiarse de COVID-19.

Cabe destacar que Jonathan Soto compitió en Akureyri, Islandia y culminó en 4o sitio en la prueba de 10km, como parte de su preparación hacia el debut olímpico en Beijing 2022.

