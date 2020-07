Jonathan Dos Santos le rompe el corazón al América

Desde que Giovani Dos Santos llegó al Club del América, el sueño de la directiva ha sido también incluir en el fichaje a su hermano Jonathan. Esta opción no había sido descartada por el mediocampista del LA Galaxy, pero recientemente rompió cualquier ilusión para el equipo azulcrema y cerró las puertas a llegar a la Liga MX.

Jonathan Dos Santos

Dos Santos quiere retirarse en el LA Galaxy

El menor de la familia Dos Santos manifestó que le gustaría retirarse como futbolista con el LA Galaxy, puesto que se encuentra muy feliz disfrutando del balompié estadounidense. Además enfatizó que no se arrepiente de haber tomado la decisión de dejar Europa para llegar a la MLS, puesto que se encuentra muy cómodo y desea terminar su carrera ahí.

Jonathan Dos Santos quiere despedirse en el LA Galaxy

“Es cierto que estaba en una de mis mejores etapas en el Villarreal, en el equipo de Marcelino (García Toral). Fueron los tres mejores años de mi carrera en Europa, pero no me arrepiento de la decisión que hice. El hecho de estar aquí me ha hecho ver más a mi familia, estoy feliz aquí, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar aquí en los Los Angeles” comentó.

Dos Santos no llegaría al América

Lo anterior fue dicho durante una videoconferencia con la Liga de España, en donde estuvo presente su excompañero en el Barcelona FC, Bojan Krkic. Durante la misma, Jonathan reconoció que la decisión de llegar al LA Galaxy no fue tan difícil de tomar, pues Giovani ya estaba en el equipo. “Ya tenía un poco de referencia. Al final eso es importante, que alguien te pueda aconsejar porque no es fácil dar el salto de Europa a la MLS”.