Jonathan Cristaldo ex de Cruz Azul es acusado de violencia familiar

En gran escándalo es el que está envuelto el exjugador de Cruz Azul y Monterrey y quien actualmente se encuentra entre las filas del Racing de Avellaneda en Argentina, quien fue acusado de violencia familiar en contra de su expareja, la modelo Morella De Las Heras.

Morella no dudó de interponer su denuncia ante las autoridades correspondientes quien además subió un vídeo a través de las redes sociales en el que se mostró con un fuerte golpe en el rostro y quien además describió el maltrato que el mediocampista hizo con ella.

Puede ser despedido por el club

"Acá ven cómo me dejó la cara, cómo me arrastró por el piso del cuarto. Éste es el buenito. Nada, boludo. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua en el piso. Mirá cómo me dejó la cara toda hinchada. ¡Filmá boludo, ya que tanto te gusta filmar a vos!", expresó la modelo.

Por otra parte, la decisión que tomo el club el actual fue extrema, pues el Racing emitió un comunicado ente la situación y tomó la decisión de separar al jugador del plantel.

Exjugador de Cruz Azul y Monterrey.

"El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.

"En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco días, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados", fue la descripción que tuvo el club en el comunicado emitido a través de su portal oficial.

