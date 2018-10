Jona dos Santos no siente que le favorezca conocer al ‘Tata’, si este llega al Tri

Luego de que se diera a conocer que el ‘Tata’ Martino no renovará su contrato con el Atlanta United, se reavivaron los rumores que lo ubican como el próximo estratega de la Selección Mexicana. Ante esto, Jonathan dos Santos habló de esta posible llegada.

La historia entre Martino y dos Santos, se remonta a la temporada 2013-2014, cuando Jonathan militaba en las filas del Barcelona. Sin embargo, el futbolista indicó que este es un hecho que no le aseguraría un lugar en las concentraciones del Tricolor.

De acuerdo a AS México, el menor de los hermanos dos Santos comentó que tiene que seguir trabajando para ganarse un puesto, aunque asegura que existe un gran cariño entre ambos.

“No lo sé, tengo que seguir demostrando. Sé que él me tiene mucho cariño así como yo a él y ojalá se dé esa situación.”, declaró Jonathan.

El mediocampista también habló de su participación en el Mundial Rusia 2018, donde asegura que se quedó con las ganas de tener más minutos en el terreno de juego y espera ganarse un lugar en la Selección.

“Me falta dar ese paso en la Selección, me quedé con esa espina del último Mundial donde no pude disputar muchos minutos y todavía sigo con mucha hambre de seguir demostrando y seguir creciendo como jugador y ojalá me pueda ganar ese lugar en la Selección”, dijo el jugador.

Jonathan dos Santos habla del ‘Tata’ Martino

El jugador se desvivió en elogios para Martino y se apoyó de la trayectoria del Director Técnico, pues asegura que ha trabajado con grandes jugadores y es una gran opción para el Tri.

“Tuve la oportunidad de tenerlo como entrenador en el Barcelona, es un grandísimo entrenador, sabe mucho de fútbol y ha estado con grandísimos jugadores, es una gran opción para la Selección Mexicana.”, indicó dos Santos.

Ante la posible llegada del estratega al banquillo de la Selección Mexicana de Futbol, el actual jugador de Los Angeles Galaxy, aseguró que de confirmarse la noticia, será bienvenido como DT.

“Si llega sabe que será bienvenido, le tengo mucho aprecio porque compartí un año entero con él y su staff técnico y sé que es una gran persona”, comenta Jonathan.

Pero para finalizar, recalcó que hasta el momento todo está en el aire, por lo que no se puede hablar en concreto del ‘Tata’ Martino como el nuevo Director Técnico de la selección Mexicana de Futbol.

“No, como aún todo está en el aire, tampoco creo que puede hablar mucho del tema, entonces no he tenido la suerte de poder hablar con él, pero le diría que se vive muy bien en México, que no estaría nada mal”, finalizó Jonathan dos Santos.