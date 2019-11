Jona Dos santos dice Adiós al América, se queda en el Galaxy

Jonathan Dos Santos no piensa en el América como una opción de cambio, ha expresado rotundamente “Quiero retirarme en el Galaxy”. Aún tiene 2 años de contrato y quiere continuar con el equipo californiano, “Estoy muy feliz aquí, la gente me trata increíble. Siento mucho cariño del club y quisiera retirarme aquí pero no depende de mí, depende del club" declaró el mediocampista mexicano.

Jona Dos santos dice Adiós al América, se queda en el Galaxy

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

A pesar de lo declarado, considera un sueño jugar para el América con su hermano Giovani, pero sólo eso, ya que el Galaxy es el club al que quiere pertenecer de aquí hasta el final, “Tengo contrato con el Galaxy y quiero quedarme aquí por el resto de mi carrera", sentenció el menor de los Dos Santos.

Nacido en México, de padre brasileño y madre mexicana, Jonathan cuenta también con la naturalización española, ya que desde muy joven ha jugado en el Barcelona, desde el infantil B, infantil, A, cadete B y cadete A y hasta el Juvenil B, para después pasar al equipo B.

Jona Dos santos dice Adiós al América, se queda en el Galaxy

Jonathan lleva 66 partidos y 6 goles con el Galaxy

Te puede interesar: MLS: Jonathan Dos Santos y Marco Fabián clasifican a sus equipos a SEMIFINALES

Desde el inicio de su carrera con primeros equipos, Jonathan ha demostrado talento para generar un excelente juego, dinámico y exitoso. Empezando por el Barcelona en 2009, en una Supercopa española contra el Athletic club, donde el azulgrana triunfó 1-0. Jugó un total de 14 partidos con el primer equipo del Barcelona y 62 con el ‘B’. Algunos años después, en el 2014, fue vendido al Villarreal, donde jugó con su hermano Giovani, sumando un total de 88 partidos jugados y 7 goles.

En su etapa con el Galaxy, que inició en 2017, hasta la fecha, lleva 66 partidos jugados y 6 goles anotados, por lo que el club lo tiene en buena estima y eso abre la posibilidad de continuar su carrera futbolística en Los Ángeles. El América se quedará con las ganas de fichar al segundo Dos Santos.

Jona Dos santos dice Adiós al América, se queda en el Galaxy

Únete a nosotros en Instagram