Jon Jones revela que la cuarenta le ayudó tras salir prisión

Jon 'Bones' Jones, uno de los púgiles del Ultimate Fighting Champioship o UFC más famosos del mundo, afirmó que la cuarentena por coronavirus en Estados Unidos le "fue realmente de ayuda". El campeón de artes marciales mixtas fue detenido el pasado 26 de marzo en Albuquerque, EE.UU. por conducir en estado de ebriedad. Jones fue sentenciado a un año de libertad condicional vigilada.

Jon Jones

Jones aprendió a controlar sus salidas

Ahora Jones está tratando de cambiar su vida y dice que el coronavirus y la cuarentena obligatoria le ayudaron a mantenerse lejos de la fiesta y separarse de la vida nocturna. "Estoy tratando de crear una vida más importante fuera del UFC", dijo el campeón. "Me ayudó a aprender cómo quedarme en casa los viernes y sábados", detalló ante el encierro decretado por las autoridades norteamericanas ante la contingencia sanitaria generada por el brote del Covid-19.

Jon Jones es campeón de peso semipesado

Hace unos días, el Considerado por muchos el mejor peleador de MMA de todos los tiempos, Jon Jones está llevando en serio la idea de detener su carrera por tiempo indefinido. Tras entrar con diferencias con UFC, el campeón semicompleto, confirmó que no volverá a pelear hasta que se le pague lo que merece. “No pretendo pelear tan pronto. No tengo interés en pelear en UFC si no recibo lo que yo merezco”, afirmó en entrevista con el podcast “Wild Ride”.

Jones tenía una vida de excesos

En ese sentido, el malestar de Jon Jones con el presidente de la UFC, Dana White, comenzó después que el campeón se le negará su pedido para enfrentar a Francis Ngannou en una super pelea en los pesos completos. En la pelea, el presidente de UFC, Dana White, crítico públicamente el valor pedido por Jones para concretar la pelea, indicando que eran cerca de $30 millones de dólares.