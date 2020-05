John Obi Mikel RECHAZADO por el América

John Obi Mikel quien la mayor parte de su carrera en el fútbol lo realizó en el Chelsea Football Club, luego de estar inactivo buscó llegar al fútbol mexicano como otras ex estrellas del balompié que terminan sus carreras en México y sostuvo pláticas con las Águilas del América tejiendo resultados negativos en Coapa.

Tal parece que el América de Miguel Herrera no buscan la experiencia sino la juventud en el plantel y el veterano John Obi Mikel no entra en los planes de las Águilas quienes no mostraron interés en el futbolista nigeriano, aún con la amplia trayectoria del ex jugador del Chelsea.

El mismo ex jugador del Chelsea confirmó que llegó a México para presentarse con diversos clubes mexicanos de la Liga MX, entre ellos el América, pero tras platicar con la directiva y Miguel Herrera fue descartado de poder fichar con los azulcremas para lo que resta de la temporada y las siguientes.

“Estamos viendo opciones. Hablamos con América y Cruz Azul, pero ya le digo de momento no hay interés”, comentó John.

America busca juventud no experiencia

Parece que la tradición del América de conseguir a ex estrellas del fútbol internacional quedó en el pasado como lo hicieran con François Omam-Biyik, Kalusha Bwalya, Iván zamorano y otros que han portado la camiseta de los azulcremas, ahora la visión del “Piojo” Herrera es con juventud en el terreno de juego.

El 12 de septiembre de 2006, Mikel hizo su primera titularidad para el Chelsea en la UEFA Champions League. en su paso por el equipo inglés John logró la La Copa de la Liga de Inglaterra conocida como Carling Cup, Football Association Challenge Cup.