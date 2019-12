John Morrison luchará este fin de semana en WWE

El director de talentos de la World Wrestling Entertainment (WWE) y también luchador de la empresa de Vince Mcmahon, Triple H prometió una sorpresa para el fin de semana en Survivor Series 2019, y muchos fans de John Morrison esperan que sea el luchador el que aparezca en el programa aunque también se pudiera dar la sorpresa en en RAW o en Smackdown.

Aunque Morrison ya hizo oficial su regreso a la WWE, la compañía todavía no ha realizado comentario alguno sobre la contratación del ex Campeón Intercontinental y Campeón Mundial de parejas con The Miz, quien pudiera ser unos de los rivales de John a vencer.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

La estrella de la lucha libre John Morrison aparecería este fin de semana en WWE

Ya hay rivales para John Morrison en WWE

The Miz y Morrison no terminaron bien y ahora podría ocurrir lo mismo. Morrison podría volver para vengarse de Miz por todo lo que este ha conseguido desde que se separaron, porque, de alguna forma, ha logrado lo que él quería, toda esa popularidad, ser protagonista de películas, tener su propio reality show. Sería un enorme combate de WrestleMania.

Otro que podría ser el rival de John Morrison sería otra superestrella que es el actual campeón de los Estados Unidos y un contrincante duro de vencer, Rey Mysterio quien en su regreso a demostrado por que es el actual campeón y podría tener grandes encuentros contra Morrison con quien ya se ha enfrentado en otras ocasiones.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO! John Morrison firma con la WWE

El regreso de John Morrison es el más esperado en WWE

En el programa WWE’s The Bump, se dio el anuncio que John Morrison tendría una entrevista con los conductores y un enfrentamiento con quien podría ser su némesis arriba del ring ya que este program se caracteriza por hacer las historias que se desarrollan en el ring.

Únete a notros en Instagram