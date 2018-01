John Cena y The Undertaker podrían luchar en Wrestlemania 34

John Cena y The Undertaker podrían pelear en el Wrestlemania 34

El retiro de The Undertaker no ha sido confirmado, todo lo que se ha dicho han sido rumores por parte de los aficionados.

Pues The Undertaker durante el Wrestlemania 33 realizó un ritual al final, después de haber sido derrotado por segunda ocasión en este magno evento ante Roman Reigns.

Los fieles seguidores del mundo de la WWE quedaron asustados de no volver a ver a este grande de las luchas y más de no poder ver realizar el sueño de muchos, una lucha entre John Cena y The Undertaker.

Ahora con el Wrestlemania 34 cada vez está más cerca, los fanáticos esperan que la pelea de ensueño entre John Cena y The Undertaker se haga realidad.

The Undertaker podría luchar contra el 16 veces campeón del mundo y así terminar su carrera como luchador profesional.

John Cena ha sido 16 veces campeón de las luchas

En el último programa de Smack Down, Undertaker habría estado en camerinos durante la grabación del show ahí se dijo que en el 25 aniversario de Raw, el próximo 25 de enero, The Undertaker tendrá una aparición junto a otras leyendas que participaron en la marca roja del mundo de la WWE.

Por su parte John Cena también estará presente en la edición especial de RAW y ahí se podría iniciar el feudo entre los dos peleadores de cara a Wrestlemania 34.

El momento sería histórico porque esta lucha ha estado en el top cinco de las más esperadas por los seguidores de la WWE.

John Cena lleva más de diez años como cara de la industria y su participación mediática en programas de televisión hace que la organización de Vince McMahon sea reconocida en el mundo.

Wrestlemania 34 será el domingo 8 de abril en el Mercedes-Benz Superdome en la ciudad de Nueva Orleans.

Próximamente la WWE dará a conocer la cartelera oficial del PPV para que sea visto por millones de personas.