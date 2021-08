Johan Vásquez se cotiza tras ganar el Bronce olímpico en Tokio

Johan Vásquez es un famoso futbolista que podría salir del Pumas este verano, pues el defensa se reporta este lunes tras ganar el Bronce olímpico en Tokio y da a conocer buenas noticias para su carrera deportiva.

Resulta que tras su llegada a la Ciudad de México, luego de conquistar la medalla de Bronce con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el defensa originario de Navojoa, Sonora, Johan Vásquez reconoció que sí hay ofertas para salir de Pumas.

Y aunque dijo que está a muerte con el equipo universitario Pumas y no está pensando en salir, sí aseguró que ha platicado con su representante y la directiva auriazul, respecto al interés que

ha despertado en algunos clubes, el más formal ha sido el Génova de Italia.

Las ofertas de Johan Vásquez

El zaguero formado en las fuerzas básicas de Monterrey ha expresado: "No voy a mentir, sí hay interés. He hablado con mi representante y con Pumas, hay ofertas, y estas semanas son claves".

Vásquez, quién marcó gol en el duelo donde el Tricolor se impuso a Japón y se colgó la medalla de Bronce, dijo que por ahora está concentrado en reportar con el Club Universidad.

Además ha dicho que no ha podido ganar en lo que va del Torneo Apertura 2021 y que esté domingo cayó ante Atlético San Luis, sumando apenas una de las nueve unidades que se han disputado.

"Como lo dije desde el primer día, yo estoy a muerte con Pumas, no estoy pensando en irme porque no es nada seguro y mañana me presento como si fuera mi primer día con Pumas", finalizó.

¿Cuál es la mejor oferta recibida por el futbolista?

La oferta más avanzada es la del Génova de Italia, que ha hecho llegar a la directiva de Pumas su interés formal para hacerse con los servicios del defensa central.

Cabe destacar que Johan Felipe Vásquez Ibarra es un futbolista mexicano. Juega de defensa central o lateral izquierdo y su actual equipo es el Club Universidad Nacional de la Liga MX.

