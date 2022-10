Johan Vásquez puede no ir a Qatar 2022; no convence a Martino

Todo el país está pendiente de la decisión de Gerardo 'Tata' Martino en cuanto a la convocatoria que hará para el Mundial Qatar 2022 con la Selección Mexicana, y ahora surge otra polémica en la defensa, pues se habla de que no llevará a Johan Vásquez.

El central llegó desde segunda división a la Liga MX con los Rayados de Monterrey, donde nunca tuvo mucha participación, pero logró salir en préstamo a los Pumas, quienes vieron su potencial y lo cobijaron para crecer en su nivel.

Su potencial y el cómo se demostraba con las categorías inferiores del Tri, le valieron una oportunidad en Europa durante 2021, con un Genoa de la Serie A italiana, los cuales buscaban un central con potencial y lo llevaron a préstamo.

Luego de su buena temporada de debut lo compraron y prestaron a la Cremonese, quienes actualmente no lo usan mucho, debido a que no es del gusto del entrenador, y no ha sumado minutos como la temporada pasada, donde era vital para su equipo.

Johan Vásquez no iría a Qatar 2022

Podría quedarse sin Mundial

En esta segunda convocatoria seguida de Vásquez para México se volvió a quedar sin minutos, lo cual hace denotar que no es del gusto del entrenador, quien tiene las dudas muy amplias para quedarse con él en la lista final.

De por sí, la cuestión de los delanteros en la Selección Mexicana ya se le complicó, dejar afuera a uno de los favoritos de la afición será otro problema en el cual podría terminar quedando mal si es que lleva a otros jugadores de menor nivel.

Johan Vásquez en la Cremonese

No juega mucho en Cremonese

Aunque su nivel en la pasada temporada estuvo a la altura de los mejores jugadores como Fikayo Tomori o De Light, en estos momentos su actualidad con el equipo italiano es complicada, debido a que su entrenador no confía en él.

Johan Vásquez deberá trabajar para convencer a dos entrenadores de que su nivel es el óptimo para ser tomado en cuenta, lo cual le podría causar problemas, ya que no jugar en cualquiera de los dos es una mala señal para su carrera.

