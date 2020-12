Joao Maleck pide disculpas públicas y promete no volver a tomar alcohol

Como te informamos puntualmente en La Verdad Noticias, la noche de este martes el joven futbolista Joao Maleck fue liberado del Penal de Puente Grande tras pagar una fianza de tres millones de pesos, luego de permanecer por casi un año y medio en prisión.

Dicha fianza fue impuesta al jugador de Santos Laguna para poder cumplir en libertad condicional su sentencia de casi cuatro años, producto del accidente en el que murieron María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja de recién casados.

Desde las primeras horas del martes 15 de diciembre, la noticia sobre la liberación de Joao Maleck tomó gran relevancia en los medios nacionales e internacionales, por lo que varios reporteros esperaban a las afueras de Puente Grande para entrevistar al futbolista.

"Estoy muy arrepentido de lo que pasó; Dios me dio una segunda oportunidad": Joao Maleck



Joao Maleck asegura haber cambiado

"Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias de los afectados, decir que entré siendo un Joao Maleck al penal y salgo como uno diferente en lo humano. Aprendí muchísimo adentro, estoy muy arrepentido. Dios me dio una segunda oportunidad", declaró el futbolista.

El abuso del alcohol fue una de las causas del fatal accidente en Guadalajara, donde el jugador pasaba unos días libres junto a algunos amigos cuando la madrugada del 24 de junio del 2019 impactó su vehículo contra otro en el que estaban los hoy fallecidos.

"Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para la sociedad, siendo mucho más responsable y maduro. A cualquiera le pudo pasar, tuve la mala suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona", aseguró Maleck,

Maleck se comprometió a ayudar económicamente

En ese sentido, el joven delantero mexicano de 21 años de edad,también aprovechó a los medios de comunicación para refrendar su compromiso de ver económicamente por los hijos de Alejandro Castro.

Respecto a su futuro profesional, Maleck, quien tiene contrato vigente con Santos, confirmó que existen algunas opciones para volver al futbol. "Hay por ahí una propuesta pero faltan muchos detalles por arreglar, tuve la oportunidad de entrenar, salgo bien físicamente”.

