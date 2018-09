Joao Maleck negó a Francia para jugar con el Tricolor

El nacido en Guadalajara, Joao Maleck, posee en la sangre de igual manera la nacionalidad francesa y camerunesa; aunque confesó que su deseo siempre fue pertenecer a la Selección Mexicana, lo que eliminó toda posibilidad de un día vestir la jersey de los actuales Campeones del Mundo.

“Ahora que jugaba en el Porto, de la selección de Francia sí preguntaron por mí a gente del club, pero yo les dije que no, porque yo he vivido con mi mamá y su familia y todos son mexicanos y la primera vez que yo me puse esta camiseta sentí una cosa inexplicable y desde ese momento me decidí que nunca iba a defender otra casaca que no fuera la de la Selección Nacional de México”, declaró a RÉCORD.

Cabe mencionar que Joao se encuentra emocionado, pues ve cerca la oportunidad de llegar a la Selección Mexicana Mayor, a causa de la convocatoria que ha realizado Ricardo el Tuca Ferretti.

“Si se quedara, Tuca sería muy bueno, porque es un gran entrenador que conoce al futbol mexicano y lo respeto mucho y admiro su carrera".

“Me siento más cerca de lo que estaba el día de ayer (para llegar a Selección Mayor), ahora con esta convocatoria he visto que habrá mucha oportunidad para los jóvenes como yo y estoy muy contento de verlos porque a muchos de ellos los conozco desde la Sub 15, espero que pronto en un año o dos me toque estar acá con Selección Mayor, ya que es mi objetivo principal".

Tiene sus guías

Teniendo su participación ya en Europa, los objetivos del atacante son perseguir la trayectoria que han desempeñado mexicanos como Javier Hernández, Rafael Márquez o Hirving Lozano en la actualidad.

“Mi objetivo en Europa es hacer historia, y acá en la Selección Mexicana, porque yo estoy enfocado en esta Selección desde pequeño, yo le dije a mi mamá que no iba a descansar hasta que llegara al futbol europeo”, puntualizó.