Joao Maleck entrena equipo en penal de Puente Grande (VIDEO)

Se espera que este 28 de septiembre se determine la sentencia en contra del joven ex futbolista del Santos Laguna, Joao Maleck, quien protagonizó un accidente automovilístico en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en el que lamentablemente perdieron la vida una pareja de recién casados.

De acuerdo con información de Milenio Diario, este sábado vence el plazo de dos meses fijado por el juez de Control y Oralidad del Estado de Jalisco, José Rodríguez Velarde, para dictar la sentencia y concluir la investigación del caso Joao Maleck.

Al respecto, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, dio a conocer que el jugador ha padecido momentos de depresión por lo que para tratar ese padecimiento decidió formar un equipo al interior del Penal de Puente Grande y entrenar a los reos, mientras sigue a la espera de su sentencia.

"Los entrena, les da consejos, es un muchacho sano y positivo. Desgraciadamente es triste, cometió un error; pero a veces un error basta para acabar con tu vida, como futbolista está en la flor profesional.

La sentencia fue aplazada por un mes

Cabe recordar que la fecha de la sentencia fue diferida; debido a que se repuso el mes que se otorgó al imputado para buscar a las familias directas e indirectas por la muerte de María Fernanda y su esposo Alejandro, el pasado 23 de junio en la colonia Residencial Moctezuma.

“Para mí es un muchacho bueno, pero si me dijeras como padre o madre de las víctimas, te diría que es un demonio, pero a mí no me toca juzgar”, resaltó el director ante la grave situación que vive el futbolista de 20 años.

