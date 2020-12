Joao Maleck: Madre de víctima explota contra jueces tras liberación del jugador

Como te informamos hace unos días en La Verdad Noticias, el joven Joao Maleck abandonó el Penal de Puente Grande tras pagar una fianza de tres millones de pesos, como reparación del daño por la muerte en un accidente vial de Alejando Castro y María Fernanda Peña,

Sin embargo, la madre de Maria Fernanda arremetió en contra del futbolista, jueces y magistrados que llevaron el caso. Según información compartida por el portal Medio Tiempo sobre el caso.

Fue por medio de un comunicado de prensa que Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda, cuestionó que se haya dejado en libertad a Joao Maleck, al tiempo que refutó las declaraciones del jugador de Santos Laguna hace unos días.

“Joao Maleck es un descarado”

"Ya bastaaaa!! Ya rebasaron el límite del cinismo. Joao Maleck, ¿Cómo tienes el descaro de decir ante las cámaras que vas a ser un ejemplo para muchos?”, fueron las primeras palabras de la mamá de la víctima de aquel terrible accidente automovilístico.

“Yo no creo que un asesino cobarde, mentiroso y que no tuvo el valor para asumir la consecuencia de haber matado a dos personas por manejar en estado de ebriedad y rebasando los 188 km/h sea un ejemplo para nadie”, sentenció Martha Álvarez.

Álvarez-Ugena lamentó que los jueces (José Luis Álvarez Pulido, Eréndira Mercado Alcántar y Felipe de Jesús Rivera), no hayan ejercido todo el peso de la ley en contra de Maleck. Además, señaló que el dinero que pagó el jugador no le devolverá la vida de su hija.

Doña Martha mandó un mensaje a Maleck

"(Joao) Tienes el derecho de tener una segunda oportunidad ¿Y quién le va a dar una segunda oportunidad a mi hija María Fernanda? Regrésame a mi hija con vida, esa sería la única forma de reparar el daño”, advirtió.

Para finalizar, la madre de Maria Fernanda dejó en claro que lo que ella quiere es a su hija y no el dinero. “No como pretenden ustedes y su mierda de "justicia" otorgando un dinero sucio que no me hace falta (...) nunca la vida de mi hija va a tener precio", remató la madre de la víctima.

