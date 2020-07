Jimena Sánchez y su mejores viajes por el mundo 

La guapa conductora de fox sport, Jimena Sánchez ha respetado la cuarentena y eso lo aprovechó para subir fotos de lugares que ha visitado por todo el mundo, demostrando que es una amante de la naturaleza, del mar y de la vida, esto a través de su cuenta de instagram @jimenasánchezmx.

Sin lugar a dudas la conductora e influencer del mundo deportivo le ha dado la vuelta al mundo visitando sol, arena, mar, naturaleza, hoteles, lagos y lugares que transmiten paz a Jimena y a sus seguidores.

En marzo Jimena Sánchez subió una imagen rodeada de la espuma del mar, con un traje de baño que dejaba al descubierto parte de sus encantos que 217,895 seguidores le agradecieron con sus likes, además de recibir 873 comentarios, en donde se ve a la conductora de fox sport sentada jugando con el agua, recibiendo los rayos del sol en su piel.

En otra de sus publicaciones la influencer del deporte se acostó en un camastro para, rodeada de agave, nopal y arena, vistiendo un impresionante traje de baño, que dejó a más de 273,697 seguidores con la boca abierta, gracias a la belleza, carisma, encanto y la curvilínea figura que Jimena presumió el 5 de marzo.

Para finales de Marzo esta influencer del deporte y la belleza enseñó su amor espiritual al mundo al compartir una frases de amor a Dios que recibió 211 comentarios sin perder la escencia de su viajes a la playa donde se ve un hermoso cielo azul y unas palmeras como recibiendo los rayos de Dios del cielo.

Para el mes de mayo Jimena Sánchez se fue a visitar una laguna donde presumió sus dotes de fotógrafa al plasmar toda la vida que ahí se presenta desde que sale el sol, además de pararse cerca de lo que parece un lago rodeada de naturaleza muerta como si fuera de la mano con lo que ella posteó en su publicación.

“I’ve had a really good times, I’ve had a really bad times”, escribió Jimena mostrando tristeza y alegría todo en una misma imagen.