Jimena Sánchez festeja sus 9 años con Fox Sports en Instagram (FOTOS)

Jimena Sanchez: festeja sus 9 anos con Fox Sports en Instagram (FOTOS)

La hermosa conductora de la cadena Fox sports, Jimena Sánchez, es considerada actualmente una de las mujeres más hermosas y sensuales de la televisión mexicana, se encuentra festejando nueve años desde su llegada al canal y lo recordó en Intstagram, con emotivo mensaje y sus mejores fotografías en el set de grabación.

Jimena tiene un cuerpo espectacular

Jimena Sánchez cumplió 9 años con Fox Sports

"Ya cumplo 9 años en Fox Sports (no recuerdo bien el día) pero se que fue a principios de abril. Si recuerdo que nunca había hecho televisión, y estaba súper nerviosa, me daba pena y pánico hablar a la cámara pero Dios me puso ahí y hoy no puedo estar más agradecida con El.9 años que he pasado de todo, rupturas, días que te tienes que parar con una sonrisa a cuadro cuando lo que quieres es llorar, también muchos fracasos que después te llevan al aprendizaje, mucho éxito, sueños cumplidos y miles de risas". Comenzó.

Jimena festejó un año más con Fox Sports

Jimena Sánchez llegó a Fox en 2011 y aunque comenta no recordar el día exacto, asegura que fue a principios de abril, con lo cual dejó ver su enorme agradecimiento con la cadena Fox Sports, la cual le ha brindado la oportunidad de cubrir espectaculares eventos deportivos de la NFL, Liga MX, NBA, MLB, WWE, entre otros.

Jimena ha cautivado a todos sus seguidores

Gracias por su apoyo en estos 9 años, por su paciencia de cuando empecé en Fútbol Para Todos y después en Lo Mejor De Fox Sports, a los fans de WWE gracias por el apoyo y la aceptación, gracias a los seguidores de MLB créanme que estar en un show de baseball es cumplir uno de mis más grandes sueños, a los de NFL cuando pienso que llevo 5 Superbowls no puedo estar más agradecida con ustedes y con Dios.