Jimena Sánchez La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

La hermosa y escultural conductora deportiva de la cadena Fox Sports, Jimena Sánchez, ha logrado cautivar a todos sus seguidores en redes sociales gracias a las candentes fotografìas que comparte constantemente, sin embargo, en diversas ocasiones ha sido comparada con la socialité estadounidense Kim Kardashian, ya que ambas comparten una belleza singular.

Jimena Sánchez La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

La también modelo mexicana disfruta mostrar sus curvas al estilo de Kim Kardashian, pues para la percepción de sus seguidores ambas mujeres poseen un cuerpo espectacular, además de ser las reinas de las redes sociales en sus respectivos países, a pesar de que la esposa de Kanye West cuenta con casi 150 millones de seguidores, mientras que la presentadora casi llega a los siete millones.

Jimena Sánchez La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

Gran cantidad de estos seguidores insisten que Jimena tiene un rostro muy parecido al de Kim, además de que sus impresionantes caderas son muy similares a los grandes atributos de la diosa norteamericana.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Jimena Sánchez La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

Incluso han confundido a Jimena con Kim

Te puede interesar Jimena Sánchez y sus 5 fotos más ARDIENTES de Instagram en traje de baño

La conductora de Fox ha compartido una diferentes fotos en las que aparece modelando diversos atuendos muy similares a los utilizados por la protagonista de Keeping Up with the Kardashians. Una de ellas fue una selfie en la que aparece vistiendo un conjunto negro con el cual sus seguidores la confundieron con la empresaria americana.

Jimena Sánchez La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos