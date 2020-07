Jimena Sánchez ENLOQUECE con look de RUBIA (Fotos)

La conductora de televisión deportiva mexicana Jimena Sánchez hace no mucho tiempo en loqueció a sus seguidores de todas sus redes sociales con un extravagante look, ya que la curvilínea presentadora apareció en algunas fotos luciendo de rubia, algo que sin duda alguna enamoró a más de uno en el internet.

Jimena Sánchez.

Y es que la voluptuosa modelo en algunas fotos en sus redes sociales, en especial en Instagram apareció con su gran silueta luciendo de rubia en ajustadas prendas, para muchos un fantasía cumplida; ya que se dice que las rubias muchas ocasiones son la obsesión de los hombres.

En esas sesiones fotográficas en las que Jimena Sánchez apareció luciendo de rubia, no fue nada fuera de lo normal para ella, ya que cuando posa ante la cámara su sensualidad es explotada como algo natural. En esas fotos la conductora de Fox Sports enloqueció a sus fans con ese look, el cual solamente fue con una peluca; pero que sin duda alguna a pesar de no haber sido un tinte permanente, los cautivó con ese color y con el atrevimiento de posar con dicho estilo.

En Instagram Jimena Sánchez.

Jimena Sánchez se vuelve rubia

No cabe duda que el derroche de sensualidad que tiene Jimena Sánchez se puede ver reflejado en sus fotos en su cuenta de Instagram, en donde está muy cerca de llegar a los 8 millones de seguidores y en donde además publicó con sus fans algunas de las imágenes en las que lució su espectacular look de rubia.

Una publicación compartida por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 15 de Ene de 2019 a las 9:16 PST

Jimena Sánchez de rubia.

Jimena Sánchez en Instagram siempre ha lucido de forma espectacular, pues le gusta presumir su gran silueta y con ello siempre deleitar a sus fanáticos. De igual manera lo ha hecho cuando aparece en los programas de Fox Sports con sus atrevidos y entallados atuendos y por ello te compartimos las fotos luciendo de rubia.