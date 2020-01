Jimena Sánchez ENAMORA con sensuales labios (FOTO)

Jimena Sánchez, la mujer más buscada en las redes sociales, la presentadora de televisión tiene lo que todo hombre pudiera pedir, es pequeña, tiene tentador cuerpo, unos labios sexys y unas caderas que derriten a todos los caballeros, pero tiene el ingrediente secreto pues es conocedora de los deportes, entonces de seguro que tendrás tema de conversación para poder debatir con esta hermosa mujer.

La foto que veremos a continuación se puso en controversia en donde pensaron que la gorra que portaba la presentadora pertenecía a algún partido político, a lo que ella reaccionó de la siguiente manera: “ No sé por qué tanto alboroto si mi gorra es Supreme. Neta neta nunca me hubiera imaginado que muchos pensaran que estaba yo haciendo campaña política, (de hecho mi gorra es anti campaña política). Pero para aquellos que no entendieron ya mejor la “convertí” en Supreme con un excelente Photoshop”.

Jimena Sánchez causa controversia

Haca unos día la presentadora de la Fox Sports pasó momentos inolvidables Big Bear Lake, California, junto a su familia, pues la originaria de la Ciudad de México se encontró con su familia en ese maravilloso lugar; sin embargo ahora esta bella mujer pudo lucir sus atuendos para épocas invernales, como la foto que veremos a continuación en donde muestra toda la retaguardia en la que posa con una sensualidad al 100 por ciento, causando un tráfico en las redes sociales.

Pero para muchos la mejor foto de acuerdo a fanáticos es cuando se le vio a la guapa modelo con todo el estilo Candy Crush, ya que se le observa con un pijama de colores y muestra toda la retaguardia de una manera sorprendente, imagen que tiene más de 200mil reacciones y más de 1000 comentarios, siendo esta imagen como una de las mejores de sus más de 2,331 fotografías que tiene en su cuenta oficial.

