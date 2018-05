Jesús Gallardo: De tener un recorte de la Copa del Mundo, a ser parte del Tri

Jesús Gallardo, quien este año cumplirá 24 años de edad, platicó lo que significa estar entre la prelista de la Selección Mexicana. El jugador vive uno de sus mejores momentos, pues estar en el Mundial Rusia 2018 le daría la oportunidad de cumplir su sueño de la infancia.

Con sólo 10 años, Jesús Gallardo se planteó estar en un Mundial, defendiendo la playera de la Selección Mexicana. El jugador recordó que cuando era pequeño, vivió el Mundial Sudáfrica como aficionado y fue ahí donde se propuso algún día ser jugador de la Copa del Mundo.

En entrevista con Récord, el futbolista de los Pumas de la UNAM, revivió cómo inició su sueño de ser convocado para la Selección Mexicana de Futbol. Incluso confesó que su madre, llora cada vez que cuenta la historia.

“La recorté y la pegué donde yo dormía y siempre que me despertaba le decía a mi mamá que iba a estar ahí, ahora tenerlo cerca sí me motiva mucho, tenía 10 años y mi mamá cuando me lo cuenta se pone a llorar, porque dice que estoy muy cerca de lograrlo”, confesó el jugador.

Recordó la primera vez que fue llamado para representar a México, oportunidad que le llegó en el 2016 y el que le dio la noticia fue Rodrigo Ares de Parga, Presidente de los Pumas de la UNAM. Gallardo recuerda a la perfección ese día, pues menciona que la noticia le llegó luego de un partido contra los Jaguares de Chiapas.

“Estaba descansando en mi depa, me habló el Presidente de los Pumas y me dijo que tenía una sorpresa que darme, me dijo que iba a ir a la Selección”, recuerda Gallardo.

Dijo que al principio no le vio emoción a la noticia, pues de inmediato asumió que la convocatoria sería para la Sub-20, así que cuando le informaron que era para la Selección Mayor, creí que era una broma.

“Le dije que no le creía, me solté a llorar, no podía ni hablar con él, me dijo que me daría cinco minutos, ahí empecé a llorar, gritar, me revolqué en el suelo, no sabía qué hacer”, confesó Jesús.