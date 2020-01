Jesús Escoboza asegura que resurgió gracias a Maradona (VIDEO)

Los caminos de Miguel Herrera y Alonso Escoboza se vuelve a unir una vez más, pero ahora en condiciones muy diferentes y con grandes expectativas entre ambos personajes, ya que en noviembre de 2013, cuando el “Piojo” fue llamado por la selección mexicana para encarar el repechaje contra Nueva Zelanda, Herrera conformó su base con jugadores del América, el León y otros jugadores que destacaban en ese momento.

Miguel Herrera en 2014

Escoboza era una de las promesas

Uno de los jugadores importantes en esa convocatoria fue la de Jesús Alonso Escoboza, quien en ese entonces tenía 20 años y brillaba en Santos por su grandes condiciones futbolísticas, Escoboza entró de cambio en ambos partidos, era un joven que mostraba una técnica espectacular, sin embargo, una lesión lumbar le impidió competir por un puesto rumbo al Mundial de Brasil 2014, justo cuando atravesaba su mejor momento.

Alonso Escoboza con la Selección

“Justo antes del Mundial del 2014 me lesioné. Mi tiempo de recuperación fue mucho, más de un año; de hecho el doctor me dijo que quizás ya no iba a poder jugar, porque mi columna iba a quedar muy frágil; al principio del diagnóstico yo no lo creía, pensé que era una lesión de unos 6 o 7 meses, me recupero y a la postre volví a recaer, fue cuando pensé ‘el doctor tiene razón”.

Alonso intentó seguir a pesar de la lesión

La molestias continuaron sobre el futbolista originario de los Mochis, pero de manera lamentable su despertar nunca llegó y empezó a tener una caída que lo llevó a distintos clubes como Tijuana, Chiapas, Puebla, Dorados y Querétaro. Pero ahora, el destino le vuelve a dar otra oportunidad y lo ha colocado en el conjunto azulcrema.

Miguel y Alonso se vuelven a encontrar

Está consciente de lo que significa el América

Alonso habla de lo que representa haber sido uno de los fichajes importantes de las Águilas del América para este torneo, un reto que asume con naturalidad, ya pasó por tanto que no le asusta nada, pues hubo un momento en el que pensó que su carrera podía haber finalizado.

Alonso fue presentado con las Águilas

“Llegar a un club como América, es de las oportunidades que siempre estuve esperando en mi vida y llega en un muy buen momento de madurez y con mucha confianza. Sé de la exigencia que tiene este club, desde que me dijeron que venía aquí, ya sabía que venía a pelear campeonatos y, obviamente, ganarlos, de esa manera lo tomé, sé que la competencia es muy buena", señaló el exatacante del Gran Pez.

Escoboza es consciente de su nuevo reto

Escoboza resalta dos pilares importantes en su extraordinaria recuperación, el primero de ellos fue su familia quien siempres estuvo ahí para apoyarlo y alentarlo a continuar luchando por lo que más ama en este mundo. El segundo de ellos y de acuerdo con Alonso el más importante para retomar poco a poco su nivel, fue la relación que sostuvo con el astro argentino Diego Armando Maradona, mientras estuvo al frente del banquillo de Dorados de Sinaloa.

Alonso Escoboza asegura que resurgió gracias a Maradona

Vestidor de Dorados

“Hasta que llegué con Dorados y con Diego (Maradona) empecé a recuperar mi nivel; Diego me ayudó bastante, me dio la confianza para jugar y sumar minutos, empecé a marcar goles, pases de gol, mi juego cambió mucho y yo lo sentía y eso era algo muy importante, estaba viendo el cambio. Tenerlo enfrente es algo increíble, se siente su presencia, impacta a uno como jugador, a mí me ayudó muchísimo. Al siguiente torneo fui a Querétaro y con Vucetich fue un trampolín para seguir mejorando”.

