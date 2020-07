Jesús Dueñas asegura que sin Gignac los Tigres SEGUIRÁN siendo GRANDES.

En la última década el cuadro de los Tigres en la Liga MX se ha convertido en uno de los equipos que siempre es protagonista en los torneos y que junto al América son considerados los equipos de la década. Desde la llegada del atacante galo André Pierre-Gignac se ha ganado el respeto de propios y extraños, ante ello su compañero de equipo Jesús Dueñas, considera que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León seguirá siendo grande cuando el atacante de 34 años de edad decida dejar a la escuadra de la Sultana del Norte.

“Por ahí he escuchado que cuando se vaya André se acabó Tigres y sí es importante, pero no nada más él, cada jugador, pero no somos eternos”.