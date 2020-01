Jesualdo Ferreira es el nuevo entrenador del Santos de Brasil

Jesualdo Ferreira fue presentado el día de hoy, en Vila Belmiro, como el nuevo entrenador de Santos, un club que era famoso por Pelé, pero también por Neymar o Robinho, entre otras grandes estrellas brasileñas. El entrenador portugués de 72 años dijo por primera vez que era "un honor" cuando escuchó a los funcionarios del club decir "claramente, vengan".

"El fútbol brasileño tiene muchos años de implementación en el mundo y tiene muchos entrenadores de calidad, siempre lo ha sido y siempre lo será. La transformación que está ocurriendo no se trata del fútbol brasileño o del entrenador, se trata del La globalización del fútbol ", dijo, asegurando que" a pesar de todas las dificultades "que pueda sentir," nunca se negaría a entrenar al club de Pelé, un club mítico".

Jesualdo Ferreira es el nuevo entrenador del Santos de Brasil

Jesualdo Ferreira y el mitico Santos de Pelé.

"Santos es la primera referencia del fútbol brasileño. Tenía 16 años y vi a Santos contra el Benfica como campeón mundial", recordó. Jesualdo Ferreira también dejó una palabra a su predecesor en el cargo, el argentino Jorge Sampaoli: "" Lo que hizo el año pasado fue notable. No estaba en la predicción de nadie. Les diré el sombrero a los jugadores, pero todos ustedes saben que la historia del club no puede parar. Y para eso tienes que recrear la historia. Y Santos ganó todo, todas las competiciones ", dijo.

El entrenador portugués explicó más tarde que el éxito de Jorge Jesús en Flamengo no influyó en el hecho de que aceptara entrenar a Santos. "Esto no me influyó en absoluto cuando vine. Hablemos de otro campeonato que tiene la misma densidad que el brasileño: el inglés. ¿Cuántos ingleses están en la cima del campeonato inglés? He estado en los tres grandes en Portugal. Había entrenadores extranjeros en los grandes equipos".

"En ese momento no sabíamos nada sobre Portugal. Vinieron y escucharon", explicó, asegurando que "el buen entrenador es uno que puede venir a un club, adaptarse y transformar todo dentro del club". Jesualdo elogió la escuela de formación de Santos que dice que es "famosa en todo el mundo".

Jesualdo Ferreira es el nuevo entrenador del Santos de Brasil

"Es una marca que necesita valor. Pocas personas podrán ser superiores. Hablamos de un mercado muy agresivo y muy competitivo. Tuve la oportunidad de darme cuenta, pero aún no está completo, de que esta es la actividad que Santos ha estado desarrollando durante muchos años". Ahí es donde tienes que estar. Cuando entrenas, cuando trabajas y cuando buscas y tienes el producto, tienes que valorarte para que seas rentable en la inversión que haces. Esa es mi idea. tienen que pensar igual ", agregó.

Por ello, la inversión en formación se concede a Ferreira, como el muy estresado. "Lo que los Santos han hecho hasta ahora era poner el nombre en el mercado mundial. Y siempre está conectado a Edson Arantes do Nascimento. Y eso no puede ser quebrantada.

Jesualdo Ferreira es el nuevo entrenador del Santos de Brasil

Cuando le dije que iba a venir a los Santos, la reacción de la gente en Portugal era : .. vas a club de Pelé voy a ser implacable en lo que es la política del club clubes Todo brasileños grandes jugadores en el entrenamiento "dijo, añadiendo que para hacer esta apuesta tiene que crear ciertas condiciones:"

Cuando añadimos cuatro jugadores De 20 años en el mismo equipo, se necesita una estructura para apoyar a estos jugadores. Cuando son buenos, como Neymar, Robinho y Pelé, nadie se da cuenta de que hay una gran diferencia ".

Te puede interesar: Estados Unidos vs Irán, el partido de Francia 98 más politizado de la historia (VIDEO)

Assista ao vídeo do primeiro dia de Jesualdo no Santos!



Resenha boa com os Ídolos Eternos e encontro com o gramado da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé. pic.twitter.com/mW6zYW3XwJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de enero de 2020

En cuanto al estilo de juego que quiere implementar, Jesualdo recordó que Santos siempre ha sido "un equipo ofensivo, con una actitud perfectamente clara". "Un equipo con jugadores rápidos al frente y del mismo tamaño. Un centrocampista mucho más experimentado. Y cuidó poco su defensa. Fue un equipo que me agradó. Me gustan estos equipos, pero también es cierto que debe haber Espero mejorar lo que fue muy bueno y lo que también fue menos bueno. Tengo jugadores que me quieren y que me motivan a trabajar según mi modelo ", asumió.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana