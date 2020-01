Jérémy Ménez sigue de indisciplinado en el París FC

El atacante Jérémy Ménez sigue sin ser comprendido en el equipo de la segunda división de Francia, pues ahora en el París FC no ha tenido el rendimiento que se necesita para poder desquitar lo que se le ha pagado por jugar en mencionado equipo, ya que el atacante fue uno de los jugadores más caros de la temporada.

El futbolista sigue en el ojo del huracán de su actual equipo, pues tras su fallido paso por el América, el delantero no ha logrado despuntar en el club, ya que no se le ha visto con la habilidad en el área chica y la relación con sus compañeros dentro de la plantilla no ha sido del todo bien desde su llegada de septiembre.

Jérémy Ménez sigue sin jugar bien

Jérémy Ménez no ha rendido lo que se esperaba

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

De acuerdo a información de medios franceses Jérémy Ménez, no podría estar para la siguiente temporada ya que no ha llenado la expectativa del técnico René Girard, ante su bajo rendimiento y su falta de compromiso, quien de los nueves compromisos disputados solo ha dado tres asistencias y no ha anotado ni un solo gol.

Uno de los descontentos de los demás integrantes del equipo, es el alto sueldo que recibe el Ex jugador de PSG, Mónaco y Milán al resto del equipo, es por eso que el técnico ha argumentado que necesita un jugador que desquite el sueldo y no un jugador que lo tenga en la banca.

Te puede interesar: América va por dos refuerzos para el Clausura 2020

Llegó en septiembre del 2019 al club

Ante esta polémica, se le suman los aficionados quienes desde la grada le gritan de todo al futbolista, por lo que han tomado la decisión que su representante y la directiva tendría lugar pronto a modo de solucionar la situación. Hasta el momento París FC se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general con 15 puntos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana