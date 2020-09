Jennifer Aniston SEDUCE al Matador en Tik Tok (vídeo)

El famoso tiktoker mexicano el “Matador” Luis Hernández fue seducido por la actriz de Hollywood Jennifer Aniston y ex esposa del también famoso actor Brad Pitt, esto sucedió en un vídeo que ya se viralizó a través de la aplicación Tik Tok.

La belleza del ex futbolista mexicano no tiene límites y eso es reconocido por las mujeres más hermosas a nivel internacional y muchas han caído a sus pies, como le sucedió a la siempre sexy y hermosa rubia de películas como “Una esposa de mentiras” y “Misterio a bordo”, quien le declaró su amor al ex “natural blonde veracruzano”.

El rostro del "Matador" los dijo todo ante la seducción de Jeny

La belleza de Luis Hernández volvió loca a Jennifer Aniston

Luis Hernández se puso sus mejores “garras” para imitar al guapo actor Brad Pitt y así confundir a Jennifer Aniston quien no pudo diferenciar al "Matador" con el actor Estadounidense por su gran parecido y la actriz le “hecho las carnes” al tiktoker mexicano.

Fue a través de las redes sociales del “Matador” Hernández que este presumió en tiktok lo que paso con Jennifer Aniston que no se dio cuenta que el que estaba del otro lado de la pantalla no era su ex esposo sino el ex futbolista.

Jajaja HI BRAD! Igualito a Brad ���� pic.twitter.com/h5XGOvpSbe — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 20, 2020

Por lo pronto el vídeo ya se encuentra en la cuenta del ex rubio natural que hasta el momento ya suma más de 143 mil reproducciones tan solo en twitter y en Tik tok ya rompió el conteo por la hermosura del ex futbolista que supera a Brad Pitt en talento.

El "hermoso" Luis Hernández fue seducido por Jennifer Aniston

Cabe mencionar que este Tik Tok es sobre una parte del video que fue publicado con varios actores en la lectura del guión de 'Fast Times at Ridgemont High'; es a partir del segundo 59 donde se puede ver la escena que recreó Luis Hernández.