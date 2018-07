Jefferson Duque se dice preparado para destacar con Atlas luego de problemas personales

El atacante Jefferson Duque estará en busca de un lugar en el cuadro titular de Atlas, ya que en su primer periodo en el club rojinegro no le fue bien debido a un tema extra cancha y hoy, externó estar listo para entregar lo mejor de él.

“Lastimosamente no tuvimos un segundo semestre como esperábamos, lo que la afición y la gente esperaba no fue lo acordado. Pasaron problemas personales y tuve que irme a mi tierra a solucionarlos (Colombia) y ahora ya está todo listo y espero aportar”, señaló el sudamericano.

Duque, quien no presenció una buena campaña en Monarcas Morelia en el Torneo Clausura 2018 ya que sólo tuvo participación en cuatro partidos e ingresó de titular en uno sumando 134 minutos, externó que quiere refrendar su camino con los Rojinegros.

“Me fui a jugar a Morelia, no tuve mucha chance de competir, el torneo ya estaba avanzado, había un equipo estructurado y no había muchas chances, yo me he preparado para darle alegrías a esta afición (Atlas)”.

Referente al compromiso de este miércoles de Copa MX, donde los Zorros enfrenten como local a Zacatepec, el delantero colombiano dijo sentirse motivado ya que el entrenador Gerardo Espinoza le dará minutos.

“A cualquier jugador que ya haya pasado por acá, que haya vuelto, es una motivación especial, trabajar al máximo para revertir lo que nos se pudo hacer, estamos trabajando bien para llegar a tope y jugar cuando el profe decida”, finalizó.