Javier López, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

El kayaquista quintanarroense, Javier López Quintero participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el deseo de ganar para continuar con el proceso Olímpico rumbo a Tokio 2020.

“Emular o superar los resultados obtenidos en los Centroamericanos de Veracruz 2014, es el reto que me he impuesto para Barranquilla ahora que inicio un nuevo ciclo olímpico en el cual cuento con mayor experiencia. Quiero llegar a los Panamericanos y continuar para realizar mi sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, declaró el kayaquista.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, Javier López Quintero no competirá en forma individual. Su presentación como parte del equipo mexicano será el 29 de julio, en Cali, en las pruebas de K2 en los mil metros dobles, así como en el K4 con 500 metros. En ambas pruebas se espera que México conquiste las medallas de oro, aun teniendo como gran rival al equipo de Cuba que cuenta con el actual campeón del mundo.

“Es un orgullo representar a México y a Quintana Roo, estoy muy contento porque ahora seremos nueve quintanarroenses, me alegra saber que vamos en aumento no sólo en número, también en calidad porque según mis cálculos, todos podremos ganar medallas, ojalá sean de oro, porque no existe nada más precioso que estar en lo más alto del pódium y cantar el himno nacional”, expresó.

“Agradezco al gobernador Carlos Joaquín por su respaldo, así como el apoyo de Antonio López Pinzón presidente de la COJUDEQ, quien mantiene estrecha comunicación conmigo y con todos los atletas y sus familias, haciendo notar la eficacia de su trabajo“, comentó Javier López Quintero con la motivación de que ese apoyo será determinante para superar el resultado del proceso olímpico anterior cuando se quedó a un paso de llegar a Río 2016.

En Barranquilla, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Canotaje no ofrecerán pase a pruebas Mundiales, por lo que la clasificación a los Juegos Panamericanos del 2019 se disputará el 16 de septiembre en Toronto. Posteriormente en un campeonato aún por definir se disputarán las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Lo más importe en este momento es ganar medallas y mantenerme en la selección nacional para continuar el proceso olímpico”, comenta el kayaquista de Chetumal.

Javier López Quintero es seleccionado nacional desde 2008, luego de ganar en varias ocasiones la Olimpiada Nacional para Quintana Roo. Entre los premios más destacados que ha obtenido recuerda el premio “Efraín Aguilar Marrufo” al Mérito Municipal 2014, y entre sus más gratos recuerdos en competencia está, desde luego Veracruz 2014, que dio a México dos medallas.

En los Centroamericanos de 2014, Javier López Quintero en la modalidad de Kayak K4, ganó la medalla de oro haciendo equipo con Jordán Salazar, Oswaldo Fuentes y Jesús Valdez González. La medalla de plata fue en K2 junto a Jesús Valdez. Sus destacadas actuaciones internacionales lo hicieron acreedor al noveno lugar en la Copa del Mundo en Polonia y lo llevaron también al Mundial en Alemania.

En 2015 llegó su gran momento al lograr el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Canadá, así como un décimo lugar en el Mundial Sub-23.

“Todo esto no sería posible sin el apoyo y sacrificio de mis padres Martha Quintero Velázquez y Javier López Márquez, ellos son y serán mí motor, la fuerza para hacer y lograr cosas que nunca pensé que podría lograr. Voy a Barranquilla por medallas para Quintana Roo y para México, pero en realidad siempre serán para mis padres”, explicó emocionado Javier López Quintero quien se encuentra concentrado entrenando en el CNAR en la Ciudad de México, esperando ansioso la hora del desfile inaugural y la entrada a la pista para luchar por las medallas.

Cabe destacar que en Veracruz 2014, se convirtió en el único deportista quintanarroense en ganar una medalla de oro y una de plata en canotaje.