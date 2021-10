¿Javier Hernández ya olvidó a Sarah Kohan?, esto dice a México desde LA Galaxy

Los seguidores más fieles de Javier Hernández en México están preocupados porque el máximo goleador de la Selección Mexicana tiene roto el corazón desde que terminó su relación con Sarah Kohan, pero ahora podría estar buscando probar de nuevo las mieles de amor, esto escribió desde LA Galaxy, ¡no podrás creerlo!

En La Verdad Noticias te recordamos que ni Javier ni Sarah han dicho oficialmente que están separados, pero, ya no se les ha visto enamorados y ambas partes han lanzado indirectas que parecieran no importantes, pero no para sus respectivos fans, quienes les siguen los pasos a sol y sombra.

Anteriormente te contamos que Chicharito está triunfando en Los Ángeles Galaxy; sin embargo, ahora te diremos qué está pasando con su lado amoroso, ¿sigue deprimido?

Javier Hernández quiere volver a amar

Historias de Instagram. Foto: strikers.futbol

Está claro que el futbolista de la Selección Nacional de México ha estado sufriendo su separación con la modelo Sarah Kohan, pero, al parecer ya le llegó el momento de reponer fuerzas y lanzarse nuevamente al amor, o al menos así lo ha dado a entender con algunas de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la primera tiene la siguiente frase:

“Tener miedo a amar es tener miedo a vivir.”

Pero eso no es todo, en otra imagen que publicó se lee:

“Siente sin miedo.”

Ante esto, muchos fans creen que el futbolista podría estar buscando una nueva oportunidad en el amor o ¿querrá reconquistar a Sarah?

¿Cuántas hijas tiene el Chicharito con Sarah Kohan?

Chicharito y sus hijas. Foto: eluniversal.com.mx

La pareja tiene dos hijas, Noah Hernández y Nala Hernández, las cuáles han sido fruto de su amor que llegó al altar en el 2019, aunque ahora solo es un bello recuerdo, pues, ya no se les ha vuelto a ver en familia.

