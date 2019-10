Javier Hernández opina que puede hacer mucho más a pesar de sus 31 años

Javier Hernández vive un excelente momento futbolístico con el Sevilla, y en distintas ocasiones el goleador mexicano ha expresado su deseo de seguir sumando minutos bajo el mando de Julen Lopetegui.

Chicharito afirmó que aunque la gente piense que a sus 31 años va de salida del futbol del Viejo Continente, el delantero azteca opinó que por qué no puede realizar su mejor temporada con el Sevilla.

El mexicano tiene pensado regresar a México para ponerle fin a su carrera.

"Me atrae que la gente piense que tengo 31 años y ya voy de salida, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no puedo hacer la mejor temporada en Europa a los 31 años? Ahí están Iago Aspas, Aduriz, Molina…", dijo para un medio español.

Puede dar más de lo que se le espera

"Si estás rindiendo da igual el número de la camiseta, la nacionalidad… Vale la pena pelear por este escudo aunque gane menos dinero. A lo mejor me convenía irme a la MLS, al futbol asiático, quedarme y salir libre… Trato de hacer lo que más me apasiona, tenía que tomar la decisión, la platiqué y la sentí", añadió.

Chivas fue el único equipo en el que estuvo Javier Hernández.

Cabe recordar que el jalisciense debutó en el Torneo Apertura de 2006 el 9 de septiembre de ese año frente al Club Necaxa, marcando un tanto y llegando a conseguir la Liga MX. Javier Hernández no despuntó hasta el Torneo Apertura de 2009 cuando terminó como el tercer máximo goleador del torneo, con 11 goles y en el que su equipo se alzó con la Interliga.

Clubes

C.D. Guadalajara

2006-2010

Manchester United F.C.

2010-2014

Real Madrid C.F.

2014-2015

Bayer Leverkusen

2015-2017

West Ham United

2017

Palmarés

Campeonatos nacionales

Liga MX Guadalajara 2006

InterLiga Guadalajara 2009

Community Shield Manchester United 2010

Premier League Manchester United 2011

Community Shield Manchester United 2011

Premier League Manchester United 2013

Community Shield Manchester United 2013

Campeonatos internacionales

Copa de Oro Selección de México 2011

Copa Mundial de Clubes Real Madrid C.F. 2014

Copa de Oro Selección de México 2015 Copa CONCACAF 2015

