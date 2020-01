Javier Calleja espera a los nuevos refuerzos de Villarreal

El técnico del Villarreal, Javier Calleja sabe que le queda pocos días para completar a sus fichajes por lo que se lo toma de la mejor manera. Cuestionado por las posibles llegadas de Alcácer o Zaza, el entrenador 'groguet' recordó que, pese a los rumores, no hay nada cerrado por el momento.

En la rueda de prensa que ofreció hoy en la mañana previa al duelo que sostuvo ante Rayo Vallecano en la Copa del Rey en el que salieron victoriosos 2-0, fue fuertemente cuestionado por los fichajes del Villarreal. "Quedan pocos días de mercado y cada vez está más complicado", argumentó.

Javier Calleja habló con sinceridad

"Cada vez se hace más difícil, no paramos de trabajar y buscamos un fichaje que nos ayude. Estamos en ello y lo estaremos hasta el final", añadió.

Javier Calleja técnico del Villareal

Uno de los nombres que más suenan para el club español es el del futbolista del Borussia Dormund Paco Alcácer. Calleja fue prudente. "Se han dicho muchos nombres y han salido muchos jugadores que podrían ser una posibilidad de reforzar al equipo, entre ellos está el de Paco Alcácer, que también tiene posibilidades de ir al Valencia", respondió.

"Como no es algo real y es todo especular, no puedo confirmarlo; por lo que me centro en Bacca, Gerard, Samu o Niño, que son los que si tengo aquí. Y el que venga que lo haga con ganas de ayudar y a seguir creciendo", indicó tajantemente ante los rumores.

Jugadores del Villareal

Sobre la llegada del Italiano Simone Zaza quien juega para el Valencia respondió lo siguiente: "Podemos hablar de muchos jugadores, seguro que todos son buenos y que pueden ayudarnos, y que cada uno tiene unas características, pero es que no hay nada".

"Me gustaría decir que este es el que va a venir, pero es que no hay nada todavía", dijo también, quien aseguró que la directiva está planeando reforzar al club, para poder alcanzar una competición internacional al estar en la octava posición de la Liga al momento.

