Javier Aguirre ve a Miguel Herrera como la figura del americanismo

Por fin el día tan esperado ah llegado, hoy 29 de Diciembre se va a escribir una nueva historia en el balompié mexicano, a partir de las 20:15 hrs. se darán cita los clubes de América y Monterrey en el mítico Estadio Azteca, donde Miguel Herrera aspira a un nuevo título; el ex jugador azulcrema Javier Aguirre dijo que ya ve al Piojo como un referente del americanismo.

“Se lo ha ganado. Miguel no pasó nunca por América como jugador, pero como entrenador le ha dado títulos, ha mandado jugadores al extranjero, y por méritos propios se ha convertido en una figura del americanismo, sin lugar a dudas”, comentó en entrevista para TUDN.

El entrenador del Leganés, el Vasco Aguirre mencionó también a las cualidades del "Piojo" Miguel Herrera como Director Técnico, entre ellas el hecho de que su sistema es arriesgado y cualquier jugador puede ser titular.

“De Miguel me gusta su idea, su arrojo, su valentía para plantear los partidos. Miguel ha demostrado que no se casa con nadie, que le dice al jugador que no está convocado o que va a la banca, es frontal, y siempre me ha parecido que es bueno”.

De cara al partido Final de Vuelta contra el Monterrey, donde la pandilla de Antonio Mohamed llega con la ventaja de 2-1, Aguirre ve mucha calidad tanto del "Turco" como del "Piojo", y es por eso que será un buen enfrentamiento.

“Buenos entrenadores ambos, lo han demostrado, porque ha dirigido los mismos equipos: Xolos, Monterrey y América. Fueron compañeros, se conocen, tienen experiencia internacional ambos y son de lo mejor que hay en México. Son planteles muy igualados, jugadores importantes, detalles grandes importantes, una buena final, para mí sin favorito”.

