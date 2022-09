Javier Aguirre no ve esperanza para el Tri contra Lewandowski en el Mundial

Uno de los pocos entrenadores mexicanos que ha logrado llegar a Europa es Javier Aguirre, quien lleva varios años y clubes dirigiendo en la primera división de España, y ahora con el Mallorca habló sobre Robert Lewandowski, que será rival del Tri en el Mundial.

El propio 'Vasco' fue, en su momento, entrenador de la Selección Mexicana durante Sudáfrica 2010, y luego de eso volvió a La Liga, donde estuvo en el banquillo del Espanyol, Leganés, Zaragoza y Al-Wahda, equipos donde dejó su huella.

Luego de eso, llegó a México después de algunos años para entrenar al Monterrey, con quienes no le fue tan bien, pues su estilo no era popular entre los aficionados, además de que los aficionados se le echaron encima por no ser tan ofensivo.

Ahora entrena al Mallorca, al cual salvó del descenso y es ta temporada el objetivo es el mismo, y su siguiente rival es el Barcelona, que tiene en sus filas a un Robert Lewandowski que es el pichichi, por lo cual advirtió al Tri de su peligro y en La Verdad Noticias te contamos lo que dijo.

Javier Aguirre advierte al Tri

Lewan es el goleador de La Liga

En su conferencia de prensa de este día le preguntaron sobre el peligro que podía representar el polaco para su equipo, y lo elogió diciendo "tremendo killer, de los de toda la vida". Pero lo impactante llegó cuando hizo una advertencia al Tri.

"Además, nos toca en el grupo de México en el Mundial, (con) Polonia, entonces, estamos jodidos", comentó.

Aguirre confirmó el peligro que será tener como rival a un delantero tan potente y en buen momento en contra del Tri, justo cuando la Selección Mexicana perdió ante Colombia y los aficionados piden la salida de Gerardo Martino.

Javier Aguirre en el Mallorca

Aguirre quiere ayudar más al Mallorca

El entrenador mexicano afronta una segunda temporada con el equipo español, luego de ayudarlos a salvar el descenso le renovaron el contrato y tiene todo el ánimo para poder permanecer otro año más en primera con los mallorquines.

Javier Aguirre tendrá una temporada complicada, como lo fue el partido donde los humilló el Real Madrid, pero han sabido salir adelante y se encuentran en la octava posición desde donde podrán seguir luchando con tranquilidad por la permanencia.

