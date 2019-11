Javier Aguirre no ficharía a Diego Laínez para Leganés

Por el momento no hay planes para fichar al tabasqueño, luego de que Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que no piensa de momento en la opción de que pueda incorporarse a su equipo en el mercado de invierno a Diego Lainez.

"De momento no sé cómo está mi equipo. Tengo 28 jugadores, no sé cómo está el límite de extranjeros. No lo sé, no he reparado en ello. No es momento para pronunciarse sobre Diego (Lainez). Si le preguntas al Betis o al propio jugador te dirán que hay que esperar, que no es noviembre el mejor momento para manifestarte", declaró.

No entra en los planes del "Vasco"

Diego Laínez no ha tenido minutos en el Betis.

"Hay profesionales que me gustaría que supieran de mi propia voz si van a continuar o no. Sí me gusta trabajar con mexicanos y también te digo que toda La Liga tiene en su agenda a jugadores mexicanos", agregó.

Más allá de la posibilidad de poder contar con compatriotas suyos, afirmó que no contempla a día de hoy posibles llegadas: "De momento no estoy pensando en mover nada. Es cierto que les dije a los jugadores que quería ver buena actitud de aquí a diciembre porque existe la posibilidad de que alguno saliera si la actitud no era buena. Solo salidas, no llegadas. Pero no he pensado en el mercado de invierno. Cero, en absoluto".

Su traspaso al América no se hará de acuerdo a Miguel Herrera.

Por otra parte el técnico del América, Miguel Herrera aseguró que Lainez decidió irse de Coapa debido a las influencias de su familia y no tanto por sus propios pensamientos, afirmando que fue un error apresurar su salida y saltarse etapas, motivos por los cuales no ha gozado de minutos de juego con el Betis y no cree que haya un retorno a las águilas.

