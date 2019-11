Javier Aguirre: el futbol mexicano tiene MALA imagen en Europa (VIDEO)

El director técnico del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, aseguró que el futbol mexicano cuenta con una mala fama ante los ojos de las diferentes ligas europeas, ésto debido a diversas circunstancias como los actos de violencia en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis, el caso del adeudo a los jugadores del Veracruz y pagar para mantenerse en la primera división son hechos que han exhibido de mala manera a la Liga Mx ante el viejo continente.

Lo anterior fue declarado por el estratega mexicano durante una entrevista realizada por el programa Futbol Picante de la cadena ESPN, en donde el ex timonel de la Selección Nacional Mexicana señaló que muchos personajes del futbol europeo no entienden ciertas situaciones del balompié azteca como el tema del descenso.

"Realmente NO es una buena imagen"

“Le hace un flaco favor al futbol mexicano estas escenas de violencia que hubo en San Luis-Querétaro, lo de Veracruz realmente no lo entiendo, sin pago, lo de que desciendes y pagas un dinero, a mí me dicen ‘oye cómo está eso en tu país’, realmente no es una imagen muy buena, realmente es ilógico que el equipo desciende en el campo, que se vaya en el campo, cómo que pagas y te quedas, sentenció el “Vasco”.

De la misma forma, Javier Aguirre reconoció que a pesar de que el futbol mexicano ha mostrado algunas problemáticas extra cancha que han ensuciado su imagen, en Europa varios visores le han preguntado por varios jugadores mexicanos lo cual podría ayudar a expandir el mercado de futbolistas o técnicos nacionales en el viejo continente.

“Se tiene en alta estima al futbolista mexicano, todos los visores de muchos países me han preguntado por jugadores mexicanos, entrenadores inclusive, de repente me llaman mucho en México, me preguntan por un jugador, un entrenador. He sido un buen vínculo para gente que tiene alguna duda sobre ciertos personajes del futbol.

