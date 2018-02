Javier Aguirre asegura que no irá a la cárcel.

El técnico mexicano Javier Aguirre de 59 años de edad está involucrado en un supuesto caso de amaño de partidos en su paso por el futbol español, cuando era director técnico del Zaragoza. El partido entre el Zaragoza y Levante del 2011 es el partido que involucra al mexicano. El técnico Javier Aguirre negó que exista la posibilidad de quedar tras las rejas.

“Me sorprende que la publicación española diga que como tengo otro juicio abierto puedo ir a la cárcel, esto es falso, ya que jamás he sido testigo de ningún otro caso. Mis abogados me dicen que esté tranquilo”, dijo en entrevista con Fox Sports.

Además del estratega mexicano, futbolistas como el argentino Nicolás Bertolo y dirigentes del Real Zaragoza están acusados. El caso se reabrió debido a que se presentó nueva evidencia.

“No me sorprende que se haya reabierto el caso, es entendible que no quedó satisfecha la Liga o la fiscal con la decisión del juez de archivar un caso en el que no se encontró nada, y después de dos años se decidió cerrar el caso a falta de pruebas. Lo sorprendente es que le hayan dado curso a esta apelación y finalmente iremos a un juicio”, detalló el Vasco.