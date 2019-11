Janelly Farias revela el CALVARIO que vivió al confesar sus preferencias sexuales (video)

La defensa central del equipo femenil de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Janelly Farías, reveló a través de una entrevista realizada por la cadena TUDN, todo el infierno que significó haber destapado sus preferencias sexuales al declararse abiertamente gay, recordando que su amor por el futbol nació desde que era muy pequeña pero su familia se opuso rotundamente por ser mujer.

Janelly con el conjunto de las Chivas

“Mi amor al futbol nació a los cuatro años pero al principio era ‘no puedes jugar porque eres niña’ y yo lloraba porque quería jugar futbol. No sólo era de mi papá, sino de mi mamá también, ‘las niñas no juegan futbol y no usan short’ y siempre batallé con eso“, declaró Farías.

Janelly en entrenamiento con el Guadalajara

Sus padres le dieron la espalda en un principio

Janelly narra que uno de los momentos más duros de su vida, fue cuando sus padres se enteraron que ella tenía una relación con otra mujer, hecho que causó una gran indignación y un enorme rechazo por parte de sus progenitores, motivo por el cual tuvo que separarse de manera lamentable de las canchas, ya que perdió toda esperanza y pasión que el futbol significaba en su vida.

La jugadora rojiblanca entró en depresión

“Cuando se dieron cuenta que yo tenía novia. El rechazo fue muy fuerte y dejé de jugar, pensé que había perdido la pasión y el amor por el futbol“, aseveró.

Janelly siempre ha mostrado su amor por el futbol

Sin embargo, la también seleccionada nacional, un día se armó de valor y decidió enfrentar a sus papás al hablar de frente con ellos y pedirles que la comprendieran pues en el fondo ella seguía siendo la misma persona, su hija. La futbolista reveló que la relación con su padre fue más difícil, aunque al final le terminaron pidiendo perdón.

Janelly en concentración con la Selección Mexicana

“Recuerdo que le dije a mi mamá entre lágrimas y dolor, necesito que me ames, sigo siendo la misma, soy tu hija, soy mujer y lloró y me dijo ‘tienes razón, perdóname’. Con mi papá fue más difícil porque me dijo cosas que me rompieron el corazón pero me pidió perdón“, sentenció.

Janelly Farias es pieza fundamental de las Chivas

