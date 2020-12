James Rodríguez cuenta a la afición del Everton cómo es la Navidad en Colombia

James Rodríguez cuenta a la aficiòn del Everton cómo es la Navidad en Colombia

La Liga Premier de Inglaterra continúa en disputa durante todo el mes de diciembre, por ello los jugadores extranjeros no pueden regresar a sus países de origen para festejar la Navidad.

Uno de esos casos es el de James Rodríguez, quien continúa con su recuperación del problema físico que le ha impedido volver al terreno de juego en los últimos partidos del Everton, tal y como lo reportamos en La Verdad Noticias anteriormente.

Sin embargo, en esta ocasión James Rodríguez se ha vuelto tendencia durante las últimas horas, luego de protagonizar un video que compartió el Everton a través de las redes sociales, donde el atacante cuenta a los aficionados cómo se vive la Navidad en Colombia.

James compartió sus memorias con el Everton

“Es especial, ya que festejan casi todos los días. Hay muchas cenas familiares, almuerzos, se vive con mucha pólvora y se comen buñuelos, que son los responsables de que uno coja kilos de más”, relató.

El jugador de 29 años expresó su nostalgia por estar lejos de su familia en esta época del año, debido a los compromisos laborales en la Premier League. “Extraño las navidades allá en Colombia, siempre es una temporada linda para estar con toda la familia.

En ese sentido, el ex mediocampista del Real Madrid también reveló que desde hace algunos años no pasa una Navidad en su país y junto a su familia. “Hace bastante tiempo que no la paso allá, pero ya va a quedar tiempo de volver a hacerlo”, agregó.

Everton no tendrá a James para enfrentar al United

Cabe recordar que James no será parte de la convocatoria del Everton para el duelo de este miércoles, ante el Manchester United, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, como lo confirmó el entrenador Carlo Ancelotti, previo al partido.

“James no está disponible. Estamos tristes porque es importante para nosotros, pero no lo vamos a forzar para volver. Tenemos que esperar un poco más para que se recupere de la mejor manera porque la temporada finaliza en mayo”, declaró.

