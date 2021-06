James Rodríguez: “Le faltaron al respeto” por no llevarlo a la Copa América

James Rodríguez, aseguró que “le faltaron al respeto” al no elegirlo para formar parte de la Selección de Colombia dirigida por Reinaldo Rueda, para los partidos de la Copa América que se llevarán a cabo en Brasil.

"Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto", declaró el colombiano de 29 años durante una transmisión en Instagram Live el sábado.

Durante dicho en vivo también estaban Camilo Zúñiga, ex futbolista del Nápoles, y Teo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla. James, ex jugador del Real Madrid además aseveró:

"Otra cosa es que me diga: 'yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador'. Si eso es así, cierro y me voy".

Reinaldo Rueda no convocó a James Rodríguez por lesiones

El DT de los cafeteros, Reinaldo Rueda había informado desde el 30 de mayo que decidió “desconvocar” a Rodríguez de los partidos de eliminatorias del Mundial de Qatar contra Perú y Argentina y de la Copa América, para que el futbolista pudiera cumplir con su recuperación física "como corresponde".

"Le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria hasta que él hiciera su recuperación como corresponde", declaró el entrenador.

Según Rueda, James Rodríguez ha tenido una temporada con varias lesiones, así que debe cuidarse el tiempo que sea prudente. Sin embargo, el centrocampista del Everton aseguró que ya se encuentra recuperado físicamente y se sintió decepcionado de la decisión del dirigente de la selección de Colombia.

“Yo quería estar: sí quería estar, si yo te digo que no soy un mentiroso", expresó Rodríguez durante el live.

James no considera regresar al Real Madrid

Rodríguez ha destacartado la idea de volver al Real/Foto: DW

James Rodríguez también reveló durante su charla en el video en vivo que no considera regresar al Real Madrid ahora que ha vuelto Carlo Ancelotti. "Para el Real no creo, es un ciclo cerrado, yo no creo (que regrese)", expresó el colombiano.

A pesar de su frustración con Rueda, Rodríguez afirmó que espera que los cafeteros logren ganar la Copa América 2021, así que pidió que hicieran un gran esfuerzo. “Hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen".

Colombia se enfrentará este domingo 13 de junio a Ecuador, en punto de las 19:00 Horas (Hora México). Y el jueves 17 de junio jugará contra Venezuela desde las 16: Horas (Hora México). Los partidos se están realizando en varios estados de Brasil, el país anfitrión de esta edición 47.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.