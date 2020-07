James Milner HABLA MAL del Manchester United en Instagram Live de Gini Wijnaldum

La espera terminó para los jugadores de los Rojos el miércoles por la noche, ya que finalmente mantuvieron en alto el título que ganaron hace casi cuatro semanas, luego de su victoria por 5-3 sobre el Chelsea en Anfield.

Para muchos del equipo, fue la primera vez que celebraron un triunfo de la liga en sus carreras, pero no para el incondicional James Milner del mediocampo.

El jugador de 34 años fue el único jugador que ganó el título en inglés anteriormente, después de haber sido coronado campeón de la Premier League dos veces antes como jugador de Man City.

Y el nativo de Leeds fue sorprendido diciendo algunas palabras sobre sus rivales de toda la vida, United, justo antes de que el capitán Jordan Henderson subiera al escenario para encender las celebraciones del título.

Ante las cámaras, dicha celebración dio mucho de qué hablar

James Milner se burla del Manchester United

Algunos de los jugadores del Liverpool han sido criticados por estar absortos en sus teléfonos durante las celebraciones del título, con Sadio Mane en particular atrapado enviando mensajes de texto mientras que el resto del equipo y el gerente Jurgen Klopp levantaron el trofeo, y nuevamente cuando todos cantaron 'You' I will never walk alone in the field de Anfield.

Pero para los fanáticos, las páginas de Instagram de los jugadores han brindado una brillante mirada detrás de escena de sus celebraciones, y Gini Wijnaldum fue quien transmitió toda la caminata desde el vestuario, hasta el escenario del Kop, hasta el título en sí.

Pero parece que sus compañeros de equipo pueden no haber sido conscientes de que estaba grabando.

A medida que los jugadores fueron presentados uno por uno a la etapa de trofeos, se escucha a Wijnaldum preguntando a James Milner: "¿Así que has tenido esto tres veces?

El inglés respondió: "Sí, todos son diferentes, todos son diferentes.

"Solo tengo una cinta azul. Esta es la primera vez que siempre he querido una cinta roja, siempre ha estado unida antes ... fucking wankers (putos idiotas)”.

El comentario de Milner pareció provocar una risa nerviosa de Wijnaldum, quien pareció hacerle saber que estaba filmando para su página de redes sociales.

Pero a Milner y a los otros jugadores no pareció molestarles, y el holandés escuchó entonces decir: "¿a quién le importa?"

Además, pronto se perdió en el momento, ya que en pocos minutos el patrón hizo el "Hendo Shuffle", el trofeo se mantuvo en alto y las celebraciones realmente comenzaron.