Jamal Adams ¿La primera pieza del “DESMANTELAMIENTO” de los Jets de Nueva York?

Jamal Adams es la primera pieza del “DESMANTELAMIENTO” de los Jets de Nueva York

Incluso en el año más inusual y difícil, el intercambio de Jets de Jamal Adams no fue una bandera blanca ondeando hacia 2020. El gerente general Joe Douglas lo dejó muy claro al hablar con los periodistas el lunes.

"No estaría de acuerdo con que vamos a jugar en 2020", dijo Douglas a los periodistas, según Rich Cimini de ESPN.

¿Por qué Douglas enviaría un profundo de Pro Bowl que todavía tiene contrato de novato?

La distracción (y la eliminación de eso) es una razón legítima, pero eso también podría haberse abordado con un nuevo contrato, según Adams, le prometieron que se lo darían y nunca se materializó, según el New York Daily News. Douglas incluso había dicho públicamente que el plan era hacer del Pro Bowler un "Jet for life" en febrero.

Douglas rechazó tal afirmación el lunes, diciendo a los reporteros "Nunca le prometí una oferta", según Kimberly Jones de NFL Network.

Adams también se sintió perjudicado por la noticia de que el equipo lo había llamado en 2019, un acto que Adams parecía ver como una traición y que nunca dejó de lado.

En cambio, los Jets lo dejaron en el trato con los Seahawks, cuestionando el futuro de Gang Green. Si no vale la pena extender a un novato en un contrato de novato, incluso después de su primera selección All-Pro, ¿cuál es exactamente el plan de esta organización para el éxito futuro?

Cada vez que un equipo se desmorona en un esfuerzo de reconstrucción, todos estamos sujetos a los mismos tropos justos sobre construir un equipo "de la manera correcta" y reconocer las luchas pasadas mientras enfatizamos que aquellos en el poder están haciendo todo lo posible para garantizar que este sea el movimiento eso finalmente da vuelta al equipo. De hecho, Douglas usó esa primera frase el lunes.

"Mi mensaje es para el equipo y los aficionados es que estamos tratando de construir esto de la manera correcta", dijo Douglas, según Manish Mehta del New York Daily News. "Creo que este acuerdo hace eso. Estamos tratando de construir una base".

A statement from GM Joe Douglas pic.twitter.com/tc8R4PJ4rr — New York Jets (@nyjets) July 25, 2020

La fundación tenía una pieza realmente fuerte en Adams, que ahora se fue a Seattle a cambio de una selección de selecciones, incluidas las de primera ronda en 2021 y 2022. Esos son buenos activos para impulsar lo que aquellos en Florham Park esperan que sea legítimo. Empujar hacia un futuro brillante.

No es infalible, por supuesto. El experimento de Cleveland, un gran desmantelamiento lanzado en 2016 que produjo un capital de draft masivo y está en su quinto año ahora, aún no ha demostrado si realmente funcionó o no, aunque los Cafés de Cleveland al menos conservaron su defensiva de primera ronda estrella en una extensión a largo plazo.

El plan de Nueva York, en comparación, no es tan diferente. Cuando el ex gerente general de los Cafés, Sashi Brown, estaba enviando rápidamente talento para selecciones, también estaba arreglando la línea ofensiva, gastando generosamente en el centro J.C. Tretter y el guardia Kevin Zeitler. Douglas ha adoptado un enfoque similar, redactando a Mekhi Becton e intentando tapar agujeros con el guardia Alex Lewis y el centro Connor McGovern menos de un año después de que la nueva línea de su predecesor se cayera.

¿Dónde se encuentran los Jets de Nueva York ahora?

A medida que la comparación con Cleveland continúa avanzando, los Jets con sus mismos jugadores se dirigen a un desmantelamiento. Su alta selección en 2018 se gastó en el mariscal de campo, Sam Darnold, y una buena parte de su capital se gastó la temporada pasada en el corredor estrella Le'Veon Bell y el principal linebacker C.J. Mosley. Adams tenía un contrato de novato, uno en el que no estaba feliz de estar, aunque estaba bajo el control del equipo, pero Douglas lo envió al oeste para activos futuros.

¿A dónde se dirigen los Jets de Nueva York?

Entonces, las ventanas creadas por colaboradores clave que juegan en ofertas de novatos ya están comenzando a cerrarse. Uno fue destruido con el acuerdo de Adams, y al otro le quedan tres años como máximo. Los Jets no pueden cobrar esas selecciones adquiridas hasta el próximo año y el año siguiente. El marco de tiempo objetivo parece incierto.

¿Será este el último gran nombre de Jets en irse?

"No creo que esto establezca un precedente para irse de la ciudad", dijo Douglas, según Andy Vasquez de The Record.

Un fuerte final para 2019 le dio a los aficionados de los Jets de Nueva York una esperanza. Douglas dijo el lunes que no era una temporada fácil, sino un equipo armado para ganar seis de sus últimos ocho juegos. Ese equipo tenía a Adams, y ahora no. Veremos qué significa eso para su futuro.