Jake Paul expresa sus deseos por pelear con el Canelo y dice que le haría daño

El boxeador y youtube Jake Paul se ha convertido en una de las celebridades más populares de los últimos años, pues tanto él como su hermano Logan Paul se han metido de lleno al mundo del box.

No se puede negar que el joven pugilista se ha vuelto muy mediático y ha generado millones de dólares en PPV durante sus peleas, por lo que tras su aumento de fama, ha expresado sus deseos por enfrentar a quien es ahora el mejor boxeador del mundo en 2021.

Durante las últimas horas, el boxeador Jake Paul dijo que le encantaría enfrentar al Canelo Álvarez, y no sólo eso, sino que le causaría un daño considerable, algo que sus oponentes anteriores no han hecho antes.

Jake Paul desea enfrentar al Canelo Álvarez

Jake Paul busca ascender retando al Canelo

El famoso influencer y boxeador expresó que espera poder enfrentar al Canelo algún día, pues aunque sabe que sería un reto muy difícil puesto que el mexicano es considerado el mejor libra por libra del mundo, tiene un claro objetivo de mejorar su desempeño para poder dar una buena pelea.

Recientemente se reveló que tanto Jake como Logan Paul vencieron al Canelo en cuanto a ventas de pago por evento, en el ring la diferencia de habilidades en indiscutible, y a pesar de que son buenos, ni Jake ni Logan podrían compararse con el pugilista tapatío, algo que incluso ellos tienen en cuenta.

Canelo rechaza rotundamente a Jake Paul

Para el Canelo esta pelea sería un desperdicio de su tiempo

Por otro lado, te informamos en La Verdad Noticias que tras los constantes cuestionamientos, el Canelo dijo que no enfrentaría a Jake Paul, ya que el combate no le aportaría absolutamente nada a su carrera, además de que la pelea no sucedería nunca puesto que no considera al youtuber como un boxeador de verdad.

Esto se puede comprobar después de que hace unos meses Jake Paul minimizó al Canelo y se burló de él, causando polémica para llamar la atención, algo que el Canelo ignoró, pues como él mismo ha dicho en ocasiones, habla sobre el ring y no fuera de él.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!