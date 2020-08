Jaime Ordiales SIN PREOCUPACIONES por llegada al Cruz Azul de Carlos Hermosillo.

Si hay un equipo que se encuentra en la mira por lo ocurrido dentro y fuera de la cancha es el conjunto del Cruz Azul, luego de la orden de aprehensión ejercida en contra de Billy Álvarez, los rumores colocan a Carlos Hermosillo como posible sustituto; ante ello recientemente el Director Deportivo, Jaime Ordiales, habló en relación a una posible incorporación del máximo artillero en la historias del cuadro de La Noria.

"No me preocupo ni me inquieta ni nada. Volvemos a lo mismo, pura especulación. Él (Hermosillo) y 20 nombres más podrán decir, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo".

Fueron las palabras que emitió el todavía Director Deportivo, Jaime Ordiales, al ser cuestionado sobre una llegada a la directiva de Carlos Hermosillo, quien como jugador logró convertirse en el máximo goleador de la institución cementera y además fue el encargado de marcar el gol del último cetro de Liga MX que presume la institución en el balompié mexicano.

"La gente que me conoce sabe que me dedico a hacer lo que me compete y trato de hacerlo con mucha alegría, no me preocupo por otras cosas, me ocupo de lo que estoy haciendo”.