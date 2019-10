Jaime Lozano aseguró que la selección menor no le pide nada a nadie

Jaime Lozano cree en que la selección mexicana va conseguir buenos resultados.

Luego del empate que la Selección Mexicana sub 22 tuvo este martes por la noche ante la Selección de Argentina Jaime Lozano, aseguró que los conceptos que tiene su equipo son similares a lo que se trabaja en la selección mayor dirigida por Gerardo Martino.

“Tácticamente la línea es muy parecida. Así hubiera sido muchos años auxiliar de Martino, un técnico nunca es igual a otro. Los fundamentos son casi los mismos”.

Se tiene el mismo sistema de juego que la Selección mayor

“Doy un acierto a la gestión de Gerardo Torrado, que es lo que buscamos, que la selección juegue más o menos de una misma forma, y darle un sentido a las inferiores para que vayan ascendiendo de categoría. Los fundamentos de Martino y la Sub 22 son muy parecidos”, explicó.

El cuadro azteca se mostró con autoridad en gran parte del partido.

Tras culminar la gira de partidos contra Argentina, que arrojó un balance de dos empates, Jimmy admitió que hay cosas por mejorar, por lo que calificaría el desempeño de su equipo con un ocho.

“Del tema de calificación es complicado. Siempre queremos ganar, el amistoso con Japón de hace un mes también empatamos y ahora nos costó tener esa ventaja. Del uno al 10 creo que sería un ocho. Difícilmente le pongo 10 a algún equipo, siempre hay algo por mejorar”, puntualizó.

Con respecto a la aparición del grito homofóbico en el Estadio Hidalgo, Lozano lamentó que se suscitara y confía en que paulatinamente se irá erradicando esta acción de los aficionados.

El cuadro mexicano abrió el marcador por conducto de Luis Hernández, al minuto 50.

“Estamos en ese proceso todos. Hay que trabajar en conjunto para erradicarlo. Es un tema en el que tenemos que ponerle un alto ya porque no hay vuelta atrás.

“Fue un gusto que en Ciudad Juárez no se hiciera, aquí en Pachuca en tres ocasiones hasta tuvieron que poner música para que no se escuchara. Ojalá que lo escuchemos menos hasta que ya no se escuche”, finalizó el timonel nacional.

